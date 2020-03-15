“الداخلية”: منع الزيارات والخروج من مخيمات اللجوء

عمان- قال مصدر في وزارة الداخلية ان الوزارة اتخذت منذ فترة بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للاجئين السوريين داخل المخيمات.

واضاف المصدر ان مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة للوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الحكام الاداريين فقد تم منع الزيارات والخروج من المخيمات ومنع الاختلاط وذلك حرصا على سلامتهم وتفاديا لأية اخطار قد تهدد صحتهم وتماشيا مع أعلى المعايير الصحية المتبعة في هذا الخصوص.