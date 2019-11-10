الداعية النابلسي في حلقة خاصة على اقرأ للحديث عن المولد النبوي

عمان- الغد- تبث قناة اقرأ الفضائية مساء اليوم حلقة خاصة من برنامج يسعد مساكم عن ذكرى المولد النبوي الشريف، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت الأردن.

ويتحدث فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي ضيف شرف الحلقة، بأسلوبه الممتع عن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بعض المواقف العطرة من سيرته النبوية الشريفة.

وتهدي قناة اقرأ الفضائية مشاهديها هذه الحلقة الخاصة من برنامج “يسعد مساكم” بمناسبة ذكرى المولد النبوي العطرة مع ضيوف وفقرات مختلفة يتخللها مجموعة من الأناشيد في حب رسول الله ومديحه مع فرقة روح والدكتور محمد راتب النابلسي وحديث شيق عن في سيرة رسول الله ومولده عليه أفضل الصلاة والسلام .

وبرنامج يسعد مساكم، بإنتاجه المشترك في الأردن والسعودية ومصر، برنامج اجتماعي ثقافي تربوي، يستضيف نخبة من النجوم والمثقفين والتربوين وأنشطة مختلفة في كافة الدول العربية، ويبث يومياً عدا الجمعة والسبت على شاشة قناة اقرأ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.