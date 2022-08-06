الداود وزكريا يعودان إلى عالم الراليات بعد انقطاع طويل

أيمن وجيه الخطيب



عمان – يعود بطل الأردن للراليات أحمد الداود إلى الراليات بعد انقطاع طويل، بشكل رسمي، وسيشارك في الرالي الوطني الرابع على متن سيارة ايفو 5 ، كسيارة (0)، ومن ثم سيشارك في الرالي الخامس إلى جانب الملاح المخضرم خالد زكريا.

وقال بطل الراليات 3 مرات احمد الدواود لـ :” الغد”: سأعود إلى عالم الراليات من خلال مشاركتي متسابقا رسميا في الرالي الوطني الخامس، وسيلعب دور الملاح المخضرم خالد زكريا، وسأقوم العام المقبل بالمشاركة في بطولة الأردن للراليات، وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات، وشاركت في الماضي في سباقات الرالي والسرعة ونلت لقب بطولة الأردن للراليات في الأعوام 1995 و1998و2002، كما كنت أشارك في بطولة الشرق الأوسط للراليات، إلى جانب أبطال عمالقة في الوطن العربي، وقمت بشراء سيارتي للرالي التي كنت أشارك فيها في العام 2002، وأحرزت على متنها لقب بطولة الأردن للرالي في ذات العام، وسأستخدمها لغايات التدريب، وأنا في انتظار وصول سيارتي الجديدة من نوع ايفو 8، وسأشارك على متنها في الرالي الوطني الخامس”.

وأشار:” ظهرت لأول مرة في عالم المحركات في العام 1987 أي قبل 35 عاما، ونلت في ذات العام حينها لقب بطولة الأردن للمبتدئين، وخلال البطولة الماضية خضت تنافسا لا ينسى مع نجوم الراليات العرب والمحليين في بطولة الشرق الأوسط للراليات أمثال محمد بن سليم (الإمارات) وعبدالله باخشب (السعودية)، والشيخ سهيل بن خليفة آل مكتوم (الإمارات) وروجيه فغالي وجان بيار نصر الله وميشيل صالح ونبيل كرم وعبده فغالي (لبنان) وعباس الموسوي ومبارك الهاجري وحمد بن عيد آل ثاني وحمد السويدي ومبارك الكواري ( قطر) والشيخ جابر بن علي آل خليفة وحسن الصدد ( البحرين) وحمد الوهيبي (عُمان) وبشار بسطامي وفارس بسطامي ومعروف أبو سمرة (الأردن) وغيرهم المتسابقين.

وأضاف: “سأشارك في الراليات، بعيدا عن المنافسة، وأحاول الاندماج مرة أخرى في عالم الراليات، ومن ثم الانطلاق نحو آفاق أخرى، وأعول على خبرتي في عالم السيارات لتحقيق نتائج مميزة والمشاركة في البطولة الإقليمية، وأتمنى تقديم كل الدعم للجيل الشاب الصاعد في سباقات رياضة السيارات، مثلما أتوجه بالشكر إلى الشركات الداعمة التي تعي دورنا الكبير كمتسابقين نتمتع بخبرات كبيرة”.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مشاركة للمتسابق أحمد الداود كانت في العام 2014 في الجولة الخامسة من بطولة الأردن للراليات، على مسار إسفلتي وجاء بالمركز الثاني، ونال لقب المجموعة “إس”.

ويعد خالد زكريا الذي سيلعب دور الملاح للمتسابق أحمد الداود، واحدا من أقوى المتسابقين والملاحين في الراليات، كما شارك إلى جانب الداود كملاح كلا من مالك الحريري وفهد النبر وعطا الحمود”.

وشارك زكريا في العام 1986 لأول مرة في رالي الأردن، وبرز كملاح طيلة عشرين سنة حتى العام 2006، عندما اعتزل المشاركة في السباقات، وتوجه نحو الأمور التنظيمية والتحكيمية والإدارية للراليات والسباقات على مختلف أنواعها محلياً وعربياً ودولياً.

ونال زكريا ألقاب بطولة الأردن في الأعوام ( 1993 و1997 و2000 و2001 و2006) وألقاب بطولات الشرق الأوسط في الأعوام ( 2001 و2002 و2003) إلى جانب السائق الإماراتي محمد بن سليم مع لقب المجموعة “ن” كما شارك كملاح إلى جانب المتسابق الإماراتي عبدالله القاسمي.