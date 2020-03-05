الداوود: لا إصابات جديدة بالكورونا في الأردن

عمان – أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإعلام بالوكالة سامي الداوود، أن المملكة لم تسجل حتى الآن أية حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد باستثناء الحالة الوحيدة التي تم تسجيلها وأعلن عنها يوم الاثنين الماضي لأردني قادم من إيطاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق العمل الحكومي لمتابعة تطورات فيروس كورونا اليوم الخميس في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الدولة لشؤون الإعلام بالوكالة سامي الداوود، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر.

وأشار الداوود إلى أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة حول التعامل مع فيروس كورونا وعدم الخوف والهلع نتيجة إصابة أحد المواطنين بالمرض، لافتا إلى زيادة حالات الاتصال خلال اليومين الماضيين مع الدفاع المدني على الرقم 911 لنقل حالات تعتقد بإصابتها بالمرض لوجود عوارض انفلونزا عادية لديها، مبيناً أنه تم تفعيل خط خاص بالاستفسارات عن المرض وعوارضه على الرقم المجاني 111 والذي سيتم من خلاله فرز الحالات الجدية المشتبه بها وتمريرها للدفاع المدني.

وشدد على أن الاستعدادات والإجراءات الحكومية قوية، وأسهمت بشكل فاعل في الحد من فرص وصول المرض إلى الاردن وانتشاره.

وجرى خلال الاجتماع تقييم مجموعة إجراءات ستنفذ على المدى القريب بهدف رفع جاهزية التعامل مع فيروس كورونا بالإضافة إلى تحديث خطط عمل بعض الوزارات في ضوء مستجدات انتشار الفيروس.

كما جرى خلال الاجتماع تقييم إجراءات السفر، خاصة تقييد قدوم مسافرين من دول إضافية بناء على توصيات اللجنة الوطنية للأوبئة وحجم انتشار المرض عالميا وإقليميا بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

وأكّد وزير الصحة، أن الوزارة زادت أعداد الكوادر الصحية في المركز الطبي الموجود بمطار عمان المدني (ماركا)، وزودته بالكاشفات الحرارية، إضافة إلى التشديد على جميع الشركات العاملة بالمطار بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية عبر ارتداء قفازات وكمامات خلال مناولة الحقائب.

وبيَّن جابر، أن الوزارة عززت إمكانيات وترتيبات الحجر، والعزل، والفحص للحالات المشتبه بإصابتها من خلال تقييم استئجار فندق إضافي ليستوعب حالات الحجر للأردنيين القادمين من الدول التي تشهد انتشارا للمرض، والانتهاء من تجهيز منطقة في مطار الملكة علياء الدولي لحجر القادمين من غير الأردنيين من الدول التي ينتشر فيها الوباء إلى حين مغادرتهم.

وأوضح أن إجراءات تجهيز منطقة حجر وفحص الحالات المشتبه بإصابتها في مبنى قريب من مسشتفى الأمير حمزة شارفت على الانتهاء وستضم 33 غرفة، إضافة إلى تزويد مواقع الحجر والعزل ببعض متطلبات الراحة مثل التلفزيونات والكتب للتخفيف من الأثر النفسي لعملية الحجر والتي تمتد لأسبوعين.

وتابع جابر، أن القسم المخصص لمعالجة الحالات المصابة مجهز بالمتطلبات الفنية للعزل الصحي، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للأوبئة ستتأكد من إجراءاته الفنية، خاصة تنقية وعزل الهواء وفقا للممارسات الطبية العالمية.

وأكد وزير الصحة، أن الوزارة ستنفذ زيارات لمختلف المستشفيات في المملكة لأخذ عينات من بعض المرضى في أقسام العناية الحثيثة ممن أُدخلوا لإصابتهم بالتهاب رؤي مفاجئ، وذلك كإجراء احترازي للتحقق من أي حالة إصابة غير مكتشفة. كما بحث فريق العمل الحكومي للتعامل مع فيروس كورونا، مجموعة إجراءات وقائية إضافية وتحديد موعد بدء تنفيذها، ومن بينها: خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في حال تنفيذ الحجر المنزلي للطلاب والوسائل البديلة للتعلم عن بعد، وتفعيل الرقابة الصحية على استخدام الأراجيل في المطاعم والمقاهي وخدمات توصيلها، وتوفير إجراءات بديلة عن بصمة العمل، وتحديث معايير تأجيل الفعاليات العامة التي يحضر فيها أعداد كبيرة، إضافة إلى توصيات حول سفر المواطنين خاصة الموظفين للخارج.

وأكد وزيرا الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ولشؤون الإعلام بالوكالة، والصحة في نهاية الاجتماع، على مواصلة الجولات التفتيشية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لتوفير المستلزمات الطبية مثل الكمامات ومواد التعقيم بأسعارها المعتادة في الأسواق وعدم احتكارها، وتأمينها في المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية.

يشار إلى أن فريق العمل الحكومي لمتابعة تطورات فيروس كورونا يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويعقد اجتماعاته يومياً في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.(بترا)