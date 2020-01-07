الداوود يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد

بيت لحم- مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود مساء أمس الاثنين بقداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، وذلك بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم.

ونقل الوزير الداوود تحيات وتهاني وتبريكات جلالة الملك عبد الله الثاني لجميع المسيحيين الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي في فلسطين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن جلالة الملك عبد الله الثاني يحرص كل الحرص على مشاركة الأردن في جميع الأعياد والمناسبات الدينية المسيحية.

وشدد الداوود على عمق العلاقة الطيبة والتاريخية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني بمسلميهم ومسيحييهم، متمنيا أن يعم الأمن والسلام والاستقرار والمحبة على جميع شعوب المنطقة لاسيما شعب فلسطين الذي لازال يرزح تحت وطأة الاحتلال.