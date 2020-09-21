الداوود: 32 استيضاحاً لشهر آب وإحالة 6 منها إلى مكافحة الفساد

عمان- الغد- عقد الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً اليوم الاثنين، لمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لشهر آب ٢٠٢٠م، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.

وكشف الداوود أن عدد الاستيضاحات التي تمّ رصدها لشهر آب الماضي بلغت ٣٢ استيضاحاً، لافتاً إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز وافق على إحالة ٦ منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نظراً لوجود شبهات فساد فيها.

وبيّن الداوود أن الموضوعات التي تمّت إحالتها إلى مكافحة الفساد يتعلّق اثنان منها بوجود شبهات في التخليص على شحنات مواد غذائيّة، وواحد يتعلّق بالعطاءات المرتبطة بالمحال والأكشاك الموجودة في مركز انطلاق مجمّع المحطّة، وثلاثة ترتبط بقضايا ماليّة في بعض البلديّات، وتمّت إحالتها في بناء على تنسيب وزير الإدارة المحليّة.

كما كشف الداوود عن إحالة استيضاح إلى النائب العام يتعلق بقيام إحدى البلديّات بحفر برك لمزارع خاصة.

وأشار إلى أنّ بقيّة الاستيضاحات ركّزت على استرداد مكافآت ومبالغ ماليّة صرفت دون وجه حقّ، وسحب مركبات تزيد سعة محرّكاتها عن (2000 سي سي)، ومخالفات أخرى إداريّة تم التوجيه بتصويبها بالكامل.

ونوّه الداوود إلى أنّ نهج المراجعة الشهريّة أثبت نجاحه في ردع العديد من المخالفات، وتصويبها أولاً بأول، وبالتالي الحفاظ على بدليل أنّنا وصلنا إلى بداية الربع الرابعة من العام، وعدد المخالفات والاستيضاحات منخفض جداً عن الأعوام السابقة بشكل واضح.