الداوود: 250 سائق شاحنة يتم حجرهم يوميا على الحدود

احمد التميمي

الرمثا – طالب نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود بإلغاء الحجر المؤسسي لسائقي الشاحنات للقادمين عبر المنافذ البرية.

وأشار الداوود إلى أن هناك 250 سائق شاحنة يتم حجرهم يوميا قادمين من المعابر الحدودية، مما تسبب ببط شديد في عملية نقل البضائع والتجارة.

وأكد على أهمية أن يتم معاملة جميع الأردنيين سواسية، لافتا إلى أن الأردنيين القادمين عبر المطار أو المنافذ الحدودية لا يتم حجرهم مؤسسيا وإنما حجرهم منزليا.

وأوضح أن إي سائق شاحنة يخضع لفحص كورونا وكانت نتيجته سلبية يتعهد سائق الشاحنة بحجر نفسه في المنزل لمدة 14 يوم.

وأوضح أن الاستمرار في تطبيق حجر سائقي الشاحنات لمدة 8 أيام أصبح غير مجد في الوقت الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بمركز حدود جابر، أشار إلى أن معدل دخول الشاحنات إلى المعبر من اجل عملية التبادل) باك تو باك) لا تتعدى 50 شاحنة يوميا.

وأشار إلى أن هناك بعض الشاحنات الأجنبية تكون محملة بالبضائع تدخل الأردن ترانزيت إلى دول الجوار، فيما الشاحنات الأردنية لا يسمح لها الدخول إلى سورية .

وأكد الداوود أن خسائر قطاع الشاحنات منذ إغلاق مركز جابر الحدودي تجاوز الـ 15 مليون دينار.

Ahmad.altamimi@alghad.jo