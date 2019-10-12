الدباس وعواد: انتهاء أزمة عصفت في المشهد الفني الأردني

عمان – الغد – من المنتظر أن يسدل الستار “رسميا” غدا الاحد، على الأزمة التي عصفت بين الممثلين القديرين جميل عواد وأمل الدباس، بعد “جاهة وزارية نيابية نقابية” قادها وزارء ونواب وفنانون لإنهاء الخلاف بين الطرفين، وترأتسها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ووزير الثقافة والشباب د. محمد أبو رمان.

وقالت الدباس لـ”الغد” إن “الخلاف انتهى، ولا تريد الخوض به مرة أخرى”، على خلفية سجال ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان جميل عواد علق على منشور في “الفيسبوك”، اعتبرته الفنانة أمل الدباس “ذما وتحقيرا” بحقها، ما دفعها إلى تسجيل شكوى قضائية بحقه، ضجت بعدها وسائل التواصل الاجتماعي بالقصة، التي تصدرت اهتمامات المتابعين والمتابعات في الأيام الماضية.

وكانت الدباس بينت في تصريحات سابقة لـ”الغد” إنها لا ترتضي بحرمان أي شخص من حريته قائلة “أريد الحصول على رد اعتبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى أسقط القضية”.

فيما نشر عواد على صفحته “السيدة أمل دباس تأكدي بأني لم أمس بعرضك لا سمح آلله، عرضك مصان، البوست الذي استفزك لست مقصودة به”.

وبعد “الجاهة” مساء أمس، يفترض أن ينتهي الخلاف بقيام الفنانة الدباس بسحب شكواها القضائية غدا الأحد، بعد تدخل الوسطاء.

وكانت الجاهة اجتمعت بمنزل النائب كمال الزغول وبحضورشخصيات وزارية نيابية، فنية، وإعلامية من بينهم؛ الوزير الأسبق اسامه الدباس، المنتج نضال الخزاعلة، نقيب الفنانين حسين الخطيب الى جانب نقيب الفنانين السابق ساري الاسعد، والنائب صالح العرموطي، النائب قيس زيادين وعميد كليه الشريعه في جامعه مؤته الدكتور محمد الزغول والمخرج صلاح أبو هنود.