الدباس: 20 ألف مكالمة طوارئ يتلقاها “911” يوميا – فيديو

هديل غبون

عمان– كشف مدير إدارة مركز العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد رامي الدباس، عن تسجيل تراجع كبير في عدد البلاغات الكاذبة التي كان يتلقاها المركز إلى أعداد ضئيلة جدا.

وبين أن خط الطوارئ الموحد 911، أصبح يسجل يوميا أكثر من 20 ألف مكالمة، بدلا من 30 الى 35 ألفا، نتيجة سرعة الاستجابة من الجهات المختلفة، وكذلك الإجراءات الفنية الاحترافية التي يعتمدها المركز في استقبال المكالمات، في زمن أقصاه 3 ثوان للرد عليها لكل متصل.

وعرض الدباس خلال جولة نظمها فرع نقابة الصحفيين لإقليم الشمال بالتعاون مع جامعة اليرموك أمس، لأبرز مهام المركز ضمن مظلته العملياتية المشتركة للتعامل مع الأحداث اليومية والطوارئ، مؤكدا توجه الإدارة إلى التوسع في “أنظمة المراقبة الحية” في مختلف أنحاء المملكة في محيط المنشآت الحيوية العامة لحماية المواطن، وشمول الدوريات العاملة في الميدان، بكاميرات الملابس التي يتوقع إنجازها في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت الذي تجول فيه الوفد الصحفي الذي ترأسه رئيس فرع الشمال في النقابة الدكتور خلف الطاهات في أقسام المركز، بالتنسيق مع الناطق الإعلامي باسم المديرية المقدم عامر السرطاوي، قال الدباس حول استفسار لـ”الغد” حول البلاغات الكاذبة، إن “المركز سيطر عليها بعد أن كان يتلقى عاملوه بين 100 الى 200 بلاغا كاذبا يوميا، باتخاذ إجراءات قانونية، ومساءلة بحق أصحابها، حتى تراجعت إلى أعداد ضئيلة جدا”.

وقال “في السنوات السابقة كانت البلاغات الكاذبة؛ تسبب أزعاجا وإرباكا للعاملين، حتى سيطرنا عليها قانونيا، وما زلنا نتلقى بعدد أصابع اليد منها، ولدينا عاملون مدربون في التعامل معها”.

وتعمل في المركز كوادر مدربة وعلى درجة عالية من الاحتراف في تقدير المكالمات الطارئة، ومستوى خطورة البلاغات، وإن كان تصنيف بعضها يبدو ظاهريا “استعلاميا” أو “إزعاجا”، وهو ما حدث في اتصال غريب؛ كما روى الدباس، اذ طلب متصل “وجبة بيتزا” بإلحاح، لكن متلقي الاتصال في المركز ما كان منه إلا أن اتخذ إجراء فوريا، بتسيير سيارة نجدة إلى موقع الاتصال، ليتبين بالفعل أن صاحب الاتصال، وقع بين أيدي أشخاص ويتعرض للتهديد.

ولا يقل تدريب العامل في المركز على استقبال المكالمات الطارئة عن شهرين، ليتمكن من الرد على المكالمة خلال 3 ثوان، بحسب الدباس.

أما فيما يتعلق بأعداد المكالمات الطارئة اليومية، فيفسر الدباس حقيقة تراجع أعدادها نحو 20 ألف يوميا قياسا على سنوات سابقة، مرجعا ذلك للاجراءات الاحترافية من العاملين في المركز من جهة، وسرعة الاستجابة للجهات والدوائر الرسمية من جهة أخرى.

وقال إن المواطن كان يتصل بمعدل 4 الى 5 مرات، لتتحقق الاستجابة له من بعض الجهات لاتصاله بعد تحويلها إليه من المركز، بينما تستجيب اليوم من المكالمة الأولى، منوها إلى أن تراجع أعداد المكالمات لا يعني تراجع عدد البلاغات “الفعلية” الصادرة فيها إجراءات عملية، بل ازدادت أحيانا.

وأضاف “كنا نستقبل 30 الى 35 ألف مكالمة يوميا، لكن إجراءات الجهات الحكومية وسرعة الاستجابة حتى حيال شكاوى الكهرباء وبلاغات الدفاع المدني وغير ذلك من البلاغات الأمنية وغير الامنية، كان ينتج عنها 5 الى 6 آلاف بلاغ يوميا، ومع تراجع عدد المكالمات بحكم الاستجابة، لم تقل البلاغات، بل تصل أيضا إلى 6 أو 7 آلاف بلاغ يوميا”.

ولفت الدباس إلى أن أشهر فصل الشتاء؛ تشهد ارتفاعا في حجم المكالمات الواردة، مشيرا إلى تلقي نحو 95 ألف مكالمة في يوم واحد، خلال إحدى فصول الشتاء في سنة سابقة.

وتشير الإحصاءات التي عرضت خلال الجولة، لاستقبال المركز 20833 مكالمة وبواقع 6500 بلاغ يوميا العام الماضي.

وفي سياق التحديث المستمر لتقنيات المركز وخدماته النوعية، لاقى خط الطوارئ لمساعدة الصم 114، الذي استحدث في 2014 تفاعلا ملحوظا من ذوي الأعاقة من الصم، بخاصة مع تطبيق خدمة مكالمات الفيديو، بحيث استقبل المركز العام الماضي 449 بلاغا أمنيا، وفق الدباس.

ونوه إلى أن هذا الرقم لا يشمل إحصاء اتصالات المساعدة الاستعلامية التي يرد منها الكثير، ومن بينها ما رصده الوفد، ضمن جولته عبر اتصال مواطن أصم طلبا للمساعدة.

وأكد الدباس سعي الإدارة للتوسع في أنظمة المراقبة والحماية؛ بما في ذلك تعزيز مراقبة الأداء الشرطي من جهة، وتعزيز خدمة المراقبة المتلفزة CCTV (البث المباشر) من جهة أخرى.

وبين أن الأشهر المقبلة، ستشهد توزيع كاميرات إضافية على رجال الأمن للتثبيت على الملابس، لتغطي الكوادر العاملة في الدوريات الميدانية، قائلا إن هذه الآلية تحقق حماية لرجل الأمن، وتعزيزا لمبدأ الشفافية في عمل الأمن العام، أمام المواطنين في الوقت ذاته.

أما بشأن التوسع في نظام المراقبة للأماكن العامة، قال الدباس إنه نظام من أجل المواطن وللمواقع العامة، وقال “نعمل على توسعة العمل بهذا النظام الآن، ليشمل مواقع جديدة في العاصمة وبعض المحافظات الأخرى، وشمول باقي المواقع السياحية”.

ويشمل عمل المركز، تطبيق نحو 11 نظاما للمراقبة الأمنية والرصد الاعتيادي للحركة العامة في المملكة ومراقبة الحوادث والاعتداءات وحالات الطوارئ.

ومن أحدث هذه الانظمة وفقا للدباس؛ استحداث خدمة تقديم الإرشادات والمشورات الأولية بالتشبيك مع الدفاع المدني ومركز معلومات السموم (فارمسي ون)، في حالات بلاغات الانتحار الكيميائي، أو حالات التسمم أو حالات لدغ الافاعي وغيرها.

وقال الدباس، إن خدمة بلاغات مركز السموم، تعتبر إضافة نوعية تساعد من لديهم حالات انتحار بالعقاقير أو الأدوية أو المواد الكيماوية، لحين التمكن من الوصول للمستشفيات، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن لمعرفة الإسعافات في هذه الحالات على نحو علمي ودقيق، بدلا من بعض الممارسات الخاطئة المتداولة بين المواطنين.

كما استحدثت محطة مركز الاسعاف الجوي؛ للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة التي تتطلب إخلاء جويا وفقا للدباس، وكذلك محطة للتعامل مع مع البلاغات والأحداث الواردة من الهيئات الدبلوماسية العاملة في المملكة، فيما خصص موقع احتياطي بديل للمركز للحالات الطارئة.

ويقدم المركز خدماته في غرفة العمليات الرئيسة؛ بالشراكة مع الدفاع المدني والقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة وقوات الدرك ووزارة الداخلية والمركز الوطني لإدارة الأزمات، وبالتنسيق مع نحو 50 جهة مختلفة في المملكة.

ومن بين الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز منذ العام 2013 الذي شهد دمج إدارة العمليات مع إدارة القيادة والسيطرة في إدارة موحدة؛ تستقبل المكالمات من أنحاء المملكة كافة، بالإضافة لأنظمة: تلقي وإدارة البلاغات والطوارئ وخدمة مكالمات الطوارئ الفيديوية للصم 114، وتمييز لوحات المركبات وقراءتها آليا (التدقيق فيها)، وكاميرات المراقبة التلفزيونية CCTV، والمعلومات الجغرافية ونظام مراقبة الأداء الشرطي ونظام تتبع الدوريات، والكاميرات المثبة على الملابس ونظام الطائرات المسيرة، وكودة الأمان الذي استحدث في 2012؛ وربط لاحقا بأجهزة الانذار المبكر، واشترط تركيبه للمنشآتالعاملة لتحصل على تراخيصها.

ومن بين الأنظمة المستحدثة أيضا؛ محطة نظام مراقبة لحماية الاستثمار، لاستقبال أي شكوى متعلقة بالاعتداء على أي استثمار، بحسب الدباس.

ويعود تأسيس مركز القيادة والسيطرة للعام 2005 الذي شهد وقوع تفجيرات عمان الإرهابية، بصدور توجيهات ملكية لتوحيد الجهود الأمنية في مركز موحد بين مختلف الأجهزة، استجابة للحوادث الأمنية والارهابية، وافتتح رسميا برعاية ملكية العام 2009، فيما شهد العام 2013 توسعا في عمله، ليبدأ استقبال البلاغات في المحافظات بعد أن كانت مقتصرة على العاصمة.

صحفيون يزورون مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام