حياتناوصفة اليوم

الدجاج الصحي

منذ ساعة واحدة

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المقادير
2 صدر دجاج مسحّب من العظم
1 سنّ ثوم
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
½ ملعقة صغيرة زيت زيتون
½ ملعقة صغيرة أوريجانو
1 كوب فلفل حلو أخضر مفروم
(أحمر وأصفر)
4 فطر طازج
جبنة موتزاريلا قليلة الدسم
2 كوب بروكلي وجزر وفاصولياء خضراء وكوسا (مقطعة إلى مربعات)
طريقة التحضير
1. اغسلوا صدور الدجاج وتبلوها بمعجون الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل والأوريجانو. اتركوها جانبًا لمدة ساعة أو أكثر
2. قطعوا الفلفل الحلو إلى مكعبات بسمك ثلاثة سنتمترات والفطر إلى شرائح
3. ابشروا جبنة الموتزاريلا واتركوها جانبًا
4. اشووا الدجاج لمدة 30 دقيقة في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية
5. أزيلوا قطع الدجاج المشوية من الفرن ووزعوها بالتساوي فوق الفلفل الحلو المقطّع وشرائح الفطر والجبنة المبشورة واشووها لمدة خمس دقائق. رشوا القليل من الأوريجانو قبل إعادتها إلى الفرن
6. عندما تنضج، قدموا صينية الدجاج مع البطاطا المهروسة والخضراوات المسلوقة

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