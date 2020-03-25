الدخان في الأسواق غداً

طارق الدعجة

عمان – بدأت مصانع الألبان بتزويد المحال التجارية بالألبان منذ ساعات الصباح، فيما أكدت مصادر عاملة في السوق ان شركات التبغ والسجائر ستبدأ غدا الخميس بتزويد السوق.

أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان قيام المصانع الغذائية منذ ساعات الصباح الباكر بتزويد المحال التجارية من مختلف احتياجاتها التموينية بخاصة الالبان والبيض والمعلبات والمياه.

وأشار الجيطان الذي يمتلك سلسلة مخابز تراجع حجم الطلب والتهافت على شراء الخبز مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها أمس .

وأكد تواصل عمل المخابز بكامل طاقتها الانتاجية مشيرا الى توفر جميع مدخلات الانتاج و خاصة الطحين والمواد الاخرى التي تدخل في انتاج الخبز بكميات كبيرة .