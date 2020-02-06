الدخل السياحي يرتفع ١٢.١% في كانون الثاني الماضي

عمان – الغد – ارتفع عدد زوار المملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 12.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ، وصولا الى 935ر478 ألف زائرا، بحسب إحصائيات النشرة الشهرية لوزارة السياحة والآثار.

واوضحت احصائيات النشرة، ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 488ر408 ألف سائح، وبنسبة ارتفاع 2ر12 بالمئة، بالاضافة الى ارتفاع عدد سياح المجموعات السياحية إلى 3ر35 ألف سائح، وبنسبة ارتفاع 6ر14 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وفيما يخص مجموعات الدول وأعداد سياح المبيت، فقد شهد القطاع السياحي نموًا كبيرًا في أعداد سياح دول الخليج العربي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصلت الى 680ر94 ألف سائح، بنسبة إرتفاع 8ر34 بالمئة، تلتها الدول الافريقية 2000 سائح، بنسبة ارتفاع 4ر22 بالمئة، ثم الدول الاوروبية إلى 743ر52 ألف سائح بنسبة ارتفاع وصلت 13 بالمئة، تلتها الدول الأميركية بعدد سياح وصل إلى 815ر14 ألف سائح، بنسبة ارتفاع بلغت 13 بالمئة.

كما شهدت المواقع السياحية والأثرية ارتفاعا في أعداد زوارها مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث بلغ أعداد زوار البترا 317ر75 ألف زائر، بنسبة ارتفاع بلغت 2ر33 بالمئة، و36 ألف زائر في جبل نيبو ، بنسبة ارتفاع 4ر18 بالمئة، وفي مأدبا الخارطة 100ر27 ألف زائر، بنسبة ارتفاع 2ر27 بالمئة، وادي رم 612ر16 ألف زائر، بنسبة ارتفاع 33 بالمئة، وفي المغطس 572ر15 ألف زائر، بنسبة ارتفاع 6ر35 بالمئة، وفي جرش 125ر25 ألف زائر، بنسبة ارتفاع 2ر9 بالمئة.