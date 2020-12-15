الدرابكة يحصد جائزة الاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي لـ 2020

عمان- حصل عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بالجامعة الأردنية، الدكتور خالد الدرابكة على جائزة الاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي لعام 2020، عن بحثه المعنون “محاكي جافا مبتكر للنطاق كامل الازدواج لشبكات الراديو المعرفية عبر بيئة انترنت الأشياء”.

وتعتبر الجائزة، بحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، دعما للباحثين العرب للتنافس والتوصل لأجهزة راديو ذكية تدعم الاتصال ثنائي الاتجاه عن طريق نفس التردد وفي نفس الزمن في الشبكات اللاسلكية، ما يقلل من استخدام الترددات ويحسن من زمن التراسل بين الأجهزة، لا سيما في ظل ظهور تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، التي تتطلب استخدام ترددات هائلة تكفي لأجهزة لا سلكية كثيرة العدد.

وتمكن الدرابكة وفريقه العلمي، خلال عامين، من إنجاز محاكٍ لهذا النوع من الشبكات، حيث تم تطويره وعمل بروتوكول من خلاله لدعم الراديوهات الواعية ذات الاتصال ثنائي الاتجاه، كما يمكنها إرسال البيانات لمجموعة من النقاط أثناء استقبالها من نقطة واحدة أخرى فضلا عن استقباله مجموعة من النقاط اثناء أرساله لنقطة واحدة أخرى. ويدعم المحاكي، كل السيناريوهات المحتملة في نقل الرسائل التي تتطلب دليلاً للطريق في مرحلة الاستكشاف، إضافة إلى أن كل نقطة تستطيع العمل بالإرسال والمراقبة معاً، أو بالإرسال والاستقبال معاً عن طريق الرد على هذه الرسائل.

يذكر أنه تم قبول البحث ونشره في مجلة متخصصة من الفئة الأولى حسب تصنيف سكوبس، كما ضم فريق العمل كلّاً من المهندس أسوة عمرو، والدكتور رعد الزعبي، والدكتور هيثم بني سلامة، والدكتور رمزي سعيفان.

بترا