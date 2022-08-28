الدراجون يزورون المواقع السياحية في مادبا

أحمد الشوابكة- طاف دراجون أردنيون وعرب مواقع سياحية وأثرية في محافظة مادبا ، على دراجاتهم ، خلال الزيارة التي قاموا بها يوم أمس ( الأحد )، بدعوة من وزارة السياحة والآثار ، من أجل ترويج وتسويق المواقع الأثرية سياحية في مادبا عاصمة السياحة العربية للعام الحالي 2022 .

وبلغ عدد الدارجون المشاركون في الرالي الأول المقام في الأردن بتنظيم من شبكة الدراجون العرب نحو ( 170 ) دراجاً بينهم (120) من( 12) جنسية عربية وهي: (السعودية والعراق وفلسطين والكويت والإمارات والبحرين وعُمان وقطر ومصر وليبيا ولبنان )، مستهلين الزيارة بجولة داخل مركز زوار مادبا الذي أثار إعجابهم لما يقدم من معلومات عن مختلف الأماكن السياحية فيها ، ما يسهل على الأفواج الأفواج السياحية التي تؤم المدينة كثيراً من الجهد والعناء والبحث.

وقدم مدير سياحة محافظة مادبا وائل الجعنيني للمشاركين في مركز زوار مادبا، شرحا عن محافظة مادبا وأهميتها السياحية، لافتا إلى خصوصية مادبا السياحية من حيث تنوع الأنماط السياحية فيها ومنها السياحة الدينية، والثقافية والفنية والتراثية والأثرية والعلاجية وسياحة الرياضة والمغامرات.

وتحدث الجعنيني عن مسارات مادبا السياحية، مشيرا إلى مسار الحج المسيحي والمسار العلاجي وغيرها.

كما تحدث عن أهمية مادبا بوصفها مدينة الحرف وأهمها فن الفسيفساء، إضافة إلى اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2022، حيث حصلت على العديد من المسميات والألقاب ومنها مدينة الحرف العالمية للفسيفساء الحجرية لعام 2016.

وأشار إلى أن مادبا تعد المدينة السياحية الثانية أردنيا بعد البترا من حيث حجم الوفود السياحية التي تفد إليها والمنتج السياحي وتنوعه.

وأكد الجعنيني أن مادبا فيها مخزون كبير من المواقع السياحية والأثرية المتنوعة من مختلف أنواع السياحة وهذا أهلها للحصول على لقب عاصمة السياحة العربية والفوز به للعام 2022 ،جاء نتيجة تضافر الجهود الرسمية والأهلية، بعد إعداد مديرية سياحة مادبا ملفاً متميزاً أهلها للفوز باللقب، حيث استوفت كل المعايير للفوز باللقب من خلال إدارة سياحية متميزة ووجود بنية تحتية سياحية متميزة، من فنادق ومطاعم وحرف يدوية، وتوفر مختلف الأنماط السياحية، مع الحفاظ على البيئة وحمايتها.

واعتبر زيارة الدراجون العرب فرصة لترويج وتسويق المواقع السياحية والأثرية في مادبا عبر نقلهم تجربتهم إلى بلادهم ونشر صور وفيديوهات عن المواقع السياحية والأثرية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم الترويج من خلالهم عن المواقع التي زاروها”.

في غضون ذلك ، انتاب الدراجون شعور بالدهشة والإبهار لما شاهدوه من مواقع أثرية و تحاكي أزمنة التي تعاقبت عليها هذه المدينة وفقاً لهم ” لولا مشاركتنا في هذا الرالي لما استطعنا أن نطلع على عدد المواقع السياحة والأثرية داخل الأردن”، معتبرين الرالي “تجربة رائعة وفريدة ، وثقوا من خلالها جميع المناطق التي زارها وهي مناطق سياحية وأثرية رائعة وسيتم نقل تجربتهم وما شاهدوه إلى أصدقائهم ودعوهم إلى زيارة هذه المواقع.