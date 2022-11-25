الدراج أبو عيشة يشارك في الجولة الأخيرة من كأس العالم للباها في الإمارات

أيمن وجيه الخطيب – يستعد الدراج الأردني عبد الله أبو عيشة على متن “كي تي ام” للمشاركة في منافسات “باها دبي” – الجولة الاخيرة من كأس العالم للباها للدراجات النارية – فيم، الذي ينطلق في الأول من الشهر المقبل.

وكان أبو عيشة قد حقق الشهر الحالي المركز الخامس في رالي حائل الدولي، الجولة الثالثة من بطولة السعودية للراليات، والجولة السابعة وقبل الأخيرة من بطولة العالم للباها، وقال أبو عيشة في تصريحات لـ”الغد”: “لن أشارك في رالي داكار الذي سينطلق الشهر المقبل، اتطلع لتحقيق طموحي العام المقبل.

الان احاول تحقيق مزيد من النقاط في بطولة كأس العالم للباها للدراجات النارية – فيم، كنت قد شاركت العام الحالي في باها الأردن، الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات “فيم – باها”، وأحرزت المركز الثاني في الترتيب، وبعد ذلك شاركت في الجولة الثانية من كأس العالم – باها قطر، واحرزت المركز التاسع في الترتيب العام، وكنت قد تعرضت لمشاكل في المراحل في نظام التتبع GPS، ما أدى إلى تأخري في منتصف المرحلة، المنافسة الان شديدة بيني وبين الإماراتي محمد البلوشي والبرتغال فابيان ماغاليس والكويتي عبد الله الشطي للمنافسة على مراكز متقدم

في بطولة كأس العالم”.

وأحاول أن أظهر بصورة أفضل، أما الآن فيجب أن أركز على تحقيق أفضل النتائج في الراليات، والتقدم نحو المراكز الأولى في الترتيب العام، وانا الان اكثف تحضيرات واتدرب في منطقة الأزرق بشكل يومي حيث انني اخترت منطقة لاتدرب فيها متعددة التضاريس، وممتعة استعدادا للمشاركة في الجولة الأخيرة لبطولة كأس العالم للدراجات النارية – فيم، في الامارات”.

ونوه: “انا استمتع خلال مشاركتي في كأس العالم للباها للدراجات النارية، حيث أقود دراجتي بإيقاع جيد، وأستطيع أن أقول إن الفوز قادم في سباق الإمارات، وأتطلع للمنافسة وتحقيق إنجاز عالمي كبير جديد، وأسعى إلى شق طريقي نحو الحصول على المراكز الأولى”.

واكد:” المشاركة في بطولة كأس العالم للباها تتطلب مبالغ كبيرة من حيث تجهيز َاعداد الدراجة التي أشارك بها في السباقات وأتمنى أن احصل على دعم كاف من القطاعين الخاصة والأهلية، كوني امثل الأردن في بطولة كأس العالم للباها، هدفي في كل مرة الوقوف على منصة التتويج ورفع علم الأردن عاليا خفاقا في كافة السباقات العالمية”.

ويذكر أن الدراج ابو عيشة كان قد شارك أول مرة في بطولة الأردن للانديورو في العام 2014 وفاز بالمركز الأول، ثم انتقل للمشاركة في سباقات KTM من العام 2016 إلى العام 2018، وفاز بـ 11 سباقا من أصل 12 وشارك في البطولات المحلية والدولية في الإمارات.