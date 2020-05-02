الدراج الإسباني مير يمدد عقده مع سوزوكي حتى 2022

باريس – أعلن فريق سوزوكي المشارك في بطولة العالم للدرجات النارية “موتو جي بي” السبت أن دراجه الإسباني خوان مير مدد عقده معه حتى موسم 2022، وذلك بعد أسبوعين من تمديد زميله ومواطنه أليكس رينس عقده أيضا.

وقال الفريق في بيان له “يعد هذا الزوجي وحدة قوية وتنافسية لسوزوكي التي تتطلع الى المستقبل وتهدف الى تحقيق نتائج جيدة”، مضيفا “هذا الإعلان يضع عينا على المستقبل ويثبت الثقة التي يضعها فريق سوزوكي في سائقه الشاب”.

وخاض رينس (22 عاما)، بطل العالم لسباقات “موتو 3” عام 2017، أول سباق له في فئة “موتو جي بي” عام 2019، واحتل المركز الثاني عشر في بطولة العالم.

وأسفر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء أو تأجيل العديد من السباقات ما أدى إلى ارجاء انطلاق بطولة العالم.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من آذار/مارس بجائزة قطر الكبرى، لكن حلبة لوسيل احتضنت فقط سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى بسبب فيروس “كوفيد-19” والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.

كما أعلن عن تأجيل سباقات تايلاند والولايات المتحدة والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وايطاليا وكاتالونيا وإلغاء سباقات المانيا وهولندا وفنلندا.

وأصبح سباق مدينة برنو التشيكية في التاسع من اب/اغسطس، الأول على روزنامة البطولة.

وابدى الرئيس التنفيذي لشركة “دورنا سبورتس” المالكة لحقوق موتو جي بي للدراجات النارية، الإسباني كارميلو ايزبيليتا الاثنين تفاؤله بامكانية بدء الموسم في نهاية تموز/يوليو. قائلا “في الوقت الحالي نحن متفائلون بامكانية تنظيم موسم من تموز/يوليو الى تشرين الثاني/نوفمبر”.

وكان بطل العالم ست مرات الإسباني مارك ماركيز مدد عقده مع فريقه هوندا حتى نهاية عام 2024.

وجدد فريق ياماها تعاقده مع الإسباني الاخر مافريك فيناليس لموسمي حتى 2022، وأعلن عن استبدال بطل العالم السابق الإيطالي فالنتينو روسي بالفرنسي فابيو كوتارارو بدءا من عام 2021.

بالنسبة لروسي بطل العالم سبع مرات في “موتو جي بي” والذي احتفل بعيد ميلاده الحادي والأربعين في 16 شباط/فبراير الماضي، فإن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة نهاية مسيرته.

وقال روسي في مقابلة عبر شبكة الانترنت الاسبوع الماضي “يجب أن أقرر دون أن أشارك في أي سباق. على أي حال، أريد أن أواصل مسيرتي”.

وأضاف “تخيلوا أننا لن نتسابق هذا العام. سيكون من الإنصاف أن اتسابق موسما آخر واتوقف في نهايته. لذلك آمل أن أستمر في عام 2021!”.

كما أن سائقا آخر لديه عقد ينتهي الموسم المقبل، هو الإسباني تيتو رباط في فريق أفينتيا.

– (أ ف ب)