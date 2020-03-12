الدراج الكولومبي جافيريا يؤكد إصابته بـ “فيروس كورونا”

بوجوتا – أعلن الدراج الكولومبي فرناندو جافيريا (فريق الإمارات) أنه خضع لفحص بطواف الإمارات أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه في حالة صحية جيدة.

وقال جافيريا في فيديو نشره عبر حسابه على (انستغرام): “أعلم أن هناك شائعات كثيرة انتشرت بشأن حالتي الصحية لكنني بخير. لقد خضعت هنا لفحوصات عديدة أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، لكنني في حالة جيدة”.

وقال الرياضي الكولومبي: “أتوجه بالشكر للفريق ولكل الأشخاص الذين قدموا لي العناية بشكل مثالي، إنني هنا لتجنب نقل العدوى لمزيد من الأشخاص”.

وكانت السلطات الصحية في الإمارات قد أعلنت في الثالث من آذار (مارس) الماضي أنها رصدت 6 حالات إصابة بالوباء –روسيين إثنين وإيطاليين إثنين وألماني وكولومبي- بين المشاركين في طواف الإمارات الذي تم تعليقه قبل أسابيع لهذا السبب.

و تم فرض حجر صحي على كافة الفرق المشاركة في الطواف وكذلك المنظمين ووسائل الإعلام التي كانت تغطي الحدث، على مدار عدة ايام في الفنادق التي يقيمون بها في البلد العربي. (إفي)