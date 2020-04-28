الدراج فروم لا يشك في اتخاذ جميع الاحتياطات في طواف فرنسا

باريس – أكد الدراج البريطاني كريستوفر فروم، بطل طواف فرنسا للدراجات الهوائية أربع مرات، الثلاثاء أنه ليس لديه أي شك في أنه “سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات” خلال النسخة السابعة بعد المئة التي تم تأجيلها حتى نهاية الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال فروم في حديث لصحيفة “ليكيب” الرياضية “أنا متأكد من أن هناك امكانية إلغاء الطواف، لكنني سأستعد لذلك، سأتدرب كما لو أنه سيقام في موعده”.

وأضاف “لدينا الآن مواعيد جديدة (من 29 آب/أغسطس إلى 20 أيلول/سبتمبر)، وفي الوقت الحاضر، ذهنيا، تحولت إلى شيء واحد فقط هو أن أكون مستعدا في ذلك الوقت (لخوض الطواف)”.

وتابع “سيكون من المؤسف عدم إقامة أكبر طواف في الموسم، ولكن في المناخ الحالي، هناك أشياء أكثر أهمية من الرياضة، ويجب أن تكون الأولوية لصحة الجميع”.

وأوضح فروم “لدي ثقة في أن الحكومة ومنظمي الطواف لن يتخذون أي مخاطرة على الدراجين، الأجهزة الفنية والجماهير، وبالتالي لذلك ليس لدي شك في أنه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات”.

وبدا فروم الذي يخضع للحجر الصحي في منزله في موناكو والذي تعافى مؤخرا من الاصابة المروعة التي تعرض لها العام الماضي وكادت توقف مسيرته، مطمئنا بخصوص شفائه، وقال “كل صباح، أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، في مرآب بيتي. أواصل خوض تمارين إعادة التأهيل وتقوية ساقي اليمنى. أقوم عموما بتمرينات لمدة تتراوح بين 45 دقيقة وساعة واحدة، ثم أتبعها بتمرين عادي، إما عبر تقسيمات، أو +خرجات+ طويلة، بحسب البرنامج”.

وأردف الفائز بالطواف الفرنسي أعوام 2013 و2015 و2016 و2017، قائلا “لقد تدربت لأسابيع عدة لأكثر من 30 ساعة في بيتي”، معربا عن ثقته “بخصوص جاهزيتي بنسبة 100 بالمئة عند انطلاق الطواف” المقرر في نيس في 29 آب/أغسطس المقبل.

وتابع قائد فريق “إينيوس” البريطاني (سكاي سابقا) “حلمي، عندما أعتزل هذه الرياضة، هو أن أكون الأكثر فوزا بطواف فرنسا. سيكون سيناريو الحلم، لكنني أعرف أنه لا يزال ينتظرني الكثير من العمل لتحقيق ذلك”.

وختم فروم حديثه قائلا “الحصول على الوقت الكافي للاستعداد للطواف يعتبر امتيازا بالنسبة لي، للتعافي من الاصابة، ولكن هذا ليس شيئا سأحتفل به” لافتا إلى الصعوبات التي يواجهها الناس بشكل عام “من الناحية الصحية ولكن أيضا الاقتصادية”. – (أ ف ب)