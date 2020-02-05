“الدراسات الاستراتيجية”: غالبية الأردنيين مع إلغاء اتفاقية الغاز

عمان – اظهرت نتائج استطلاع للرأي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان 66% من الاردنيين مع إلغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي، بينما كان ضد إلغاء الاتفاقية 14%، و 19% لا يعرفون عن هذه الاتفاقية.

وأعلن المركز اليوم الأربعاء نتائج استطلاع اجرته دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية، خلال الفترة من 21 الى 25 كانون الثاني الماضي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، ضمن سلسلة استطلاعات “نبض الشارع الأردني 12”.

وركز الاستطلاع على أبرز القضايا التي تواجه الأردن محلياً وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي، وقضايا آفة المخدرات، ومدى انتشارها والفئات الأكثر عرضة لتعاطيها، وأهم أسباب تعاطيها من وجهة نظر المستجيبين، اضافة الى استطلاع عن اتفاقية الغاز التي ابرمتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي لاستيراد الغاز من إسرائيل، والاحتجاجات الشعبية والنيابية اعتراضاً على هذه الاتفاقية.

وحول اتفاقية الغاز ومصادر الطاقة بين الاستطلاع ان الغالبية العظمى من المستجيبين وبنسبة 82%، سمعوا عن اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي للطاقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، فيما لم يسمع بها 18% من المستجيبين. وان الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 5ر66% مع الغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي، و14 % ضد الغاء هذه الاتفاقية، و 5ر19 % لا يعرفون عن هذه الاتفاقية.

وبين الاستطلاع ان ثلاثة ارباع المستجيبين وبنسبة 77 % سمعوا عن الاحتجاجات الشعبية التي حدثت في الأسابيع الماضية حول اتفاقية الغاز، فيما سمع ثلثا المستجيبين وبنسبة 67 % عن مناقشات مجلس النواب التي حدثت في الأيام والأسابيع الماضية حول هذه الاتفاقية، وسمع نصف المستجيبين بنسبة 52% عن قرار مجلس النواب بتحويل “قرار اللجنة القانونية المتعلق باستيراد الغاز من إسرائيل” الى الحكومة لصياغته على شكل مشروع قانون.

وبخصوص آفة المخدرات ومدى انتشارها واسبابه، اظهر الاستطلاع ان الغالبية العظمى من المستجيبين يعتقدون أن المخدرات منتشرة في الأردن بدرجة كبيرة وبنسبة 68%، وبنسبة متوسطة 23%، فيما يعتقد أكثر من نصف المستجيبين أن المخدرات منتشرة بدرجة كبيرة بنسبة 30% ومنتشرة بدرجة متوسطة 23% ويعتقد 5% انها منتشرة بدرجة قليلة.

وبينت النتائج ان الفئات الشبابية هي الأكثر تعاطيا للمخدرات، وأن البطالة والفقر والظروف المعيشية من الأسباب الرئيسية التي تدفع الأشخاص لتعاطي المخدرات.

ويعتقد 42 % من المستجيبين أن الاهل هم المسؤولون في الدرجة الأولى لمكافحة المخدرات، فيما يعتقد خمس المستجيبين أن الحكومة هي المسؤولة عن مكافحة المخدرات، ويعتقد غالبية المستجيبين أن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام يقومون بدور كاف في التوعية من مخاطر المخدرات.

وحول القضايا الملحة عند الأردنيين، تصدر الفساد والبطالة والفقر قائمة القضايا المحلية التي تواجه الأردن اليوم، واظهرت أن اهم قضية تواجه الاردنيين هي الفساد بنسبة 26 %، والبطالة 25 %، والفقر 25 %، وارتفاع اسعار المعيشة 20 %.

وتصدرت القدس والقضية الفلسطينية قائمة القضايا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه الإقليم بنسبة 46 %، تليها مشكلة الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة بنسبة 25 %، ومن ثم قضية اللاجئين بنسبة 16 %واخيرا مشكلة التصعيد الإيراني الاميركي بنسبة 5%.

وعلى الصعيد الدولي، جاءت قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة الأولى بنسبة 29%، فمشكلة الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار بنسبة 3ر21 بالمئة، ومن ثم مشكلة التوتر بين أميركا وإيران بنسبة 4ر7% تليها مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة بنسبة 4ر6%. وعند سؤال المستجيبين عن مصادر الطاقة أفاد 5ر61% من المستجيبين أنهم لا يعرفون نوع الوقود الرئيسي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في الأردن، فيما أفاد 5ر38% أنهم يعرفون نوع الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

وعند السؤال عن نوع الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في الأردن، أفاد 48% أن الغاز هو الوقود المستخدم، فيما أفاد 14% أن الوقود المستخدم هو النفط، وأفاد 14% ان الديزل هو الوقود المستخدم، فيما أفاد 10 % أن الطاقة الشمسية هي المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية في الأردن.

يذكر ان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية صنف امس وفق تقييم مراكز الأبحاث العالمية (بنسلفينيا) لعام 2019 ضمن أفضل 50 مركزا على مستوى العالم في مجال السياسة الخارجية والشؤون الدولية، وضمن أفضل 100 مركز في مجال دراسات الدفاع والأمن القومي من بين 8042 مركز دراسات على مستوى العالم.

–(بترا-عمر الدهامشة)