الدراما المصرية في رمضان.. عودة للكبار وبطولات نسائية وكوميديا اجتماعية

إسراء الردايدة
عمان- لن يكون الموسم الدرامي الرمضاني كسابق عهده، فعاصفة وباء “كورونا” التي اجتاحت العالم منذ قرابة 100 يوم جمدت الكثير من النشاطات وأعمال التصوير بمواقع كثيرة في مختلف العالم العربي، مسببة توقف بعضها، وخروج بعضها من نطاق المنافسة لما بعد انتهاء الجائحة.
شهر رمضان الكريم الذي يعلن بداية المنافسة بعد أيام قليلة، يشهد عودة أسماء ممثلين كبار للواجهة، مثل مشاركة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب إلى جانب هالة فاخر، وهن من الممثلات اللواتي انشغلن في السينما، ليجتمعن معا في مسلسل “سكر زيادة”.
وتظهر نيللي كريم بعد غياب عامين لتشارك في “100 وش”، وكانت قد حققت نجاحاً لافتاً في مسلسل “ذات”؛ حيث قدمت بعده مسلسلات، مثل: “سجن النسا”، “تحت السيطرة”، “اختفاء”، “لأعلى سعر” وغيرها.
وتعود هيفاء وهبي من خلال مسلسل “أسود فاتح”، الذي قدمت قبله عدداً من المسلسلات الرمضانية، كان آخرها “الحرباية” قبل عامين، ومن قبله “مريم” و”مولد وصاحبه غايب”، فيما تحافظ غادة عبد الرازق على مكانتها في كل موسم بحضورها من خلال مسلسل “سلطانة المعز”، وحرصت على ظهورها المتتالي في دراما رمضان، منذ أن لعبت دور البطولة النسائية في مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” العام 2010؛ إذ قدمت بعده عدداً من المسلسلات، منها: “الباطنية”، “سمارة”، “مع سبق الإصرار”، “حكاية حياة”، “أرض جو”، “الخانكة”، “الكابوس” و”السيدة الأولى”، “ضد مجهول”، “حدوته مرّة” وغيرها.
كما تم الإعلان عن أعمال تأكد عرضها مثل:
- “فلانتينو”، بطولة: عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، ومن إخراج رامي إمام.
وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول “نور عبد المجيد” الشهير بفالنتينو ويملك مدارس دولية هو وزوجته دلال عبد العزيز، وتقع بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
- “البرنس”: تقع أحداثه في إطار اجتماعي، ويجسد خلاله الفنان محمد رمضان دور البطولة بشخصية “رضوان البرنس” الذي يقع في العديد من المفارقات مع إخوته الستة، ويضم العمل العديد من الفنانين منهم: روجينا، اللبنانية نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز وآخرون، وإخراج محمد سامي.
- “الاختيار”: بطولة أمير كرارة في رابع تعاون بينه وبين باهر دويدار، وبيتر ميمى بعدما قدما معاً مسلسل “كلبش” بأجزائه الثلاثة، ويتناول حياة أحمد صابر المنسي.
- “قائد الكتيبة 103”: الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية العام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك في العمل آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.
- “فرصة تانية”: بطولة ياسمين صبري، وتدور أحداثه حول المهندسة ملك، التي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية، وتفشل بسبب حبها للعمل. شارك في التمثيل كل من أيتن عامر، وأحمد مجدي، ونهال عنبر، وهبة مجدي، ودياب، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقص عادل.
- “خيانة عهد”: الذي تغير اسمه من “دهب عيرة”، بطولة يسرا، وفي صراع كبير من خلال شخصية “أحلام” التي تعمل سيدة أعمال، ولديها مصنع ملابس، وفيه يطرح مشاكل، والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل من طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.
- “القمر آخر الدنيا”: بطولة بشرى، يدور في أحداث رومانسية اجتماعية عن أم لولدين ويتيمة الأب، ويشارك في بطولته، كل من مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف، ومن إخراج تامر حمزة.
- “لعبة النسيان”: بطولة دينا الشربيني، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها وتفقد ذاكرتها، وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة، ومحاولة تذكر الماضي،
والعمل من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة وبطولة أحمد داود، انجي المقدم، محمود قابيل، روزلين البيه، علي قاسم، ورجاء الجداوي.
- “سكر زيادة”، بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان نفسيهما اشترتا الفيلا نفسها، وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا، وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات، والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما بعضا، وتصبح العلاقة أفضل بينهما.
ويشارك في بطولته أيضا سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي، هيفاء وهبي، وهو من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج وائل إحسان.
- “اتنين في الصندوق”: تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها كل يوم، ويشارك في بطولته كل من حمدي الميرغني، محمد أسامة، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.
- “شاهد عيان”: بطولة حسن الرداد، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي وإثارة، كما توجد جريمة قتل ضمن الأحداث، وبطولة وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، وإخراج محمد حماقي.
- “ليالينا 80”: ويدور المسلسل من فترة الخمسينيات حتى الثمانينيات؛ حيث يدور صراع كبير بين عائلتين، من بطولة إياد نصار وخالد الصاوي وغادة عادل وصابرين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وجمع سالم، وبطولة زينة، ويتناول مشكلة الأيتام، وتظهر خلال أحداث المسلسل الفنانة زينة على أنها يتيمة، وتكون والدتها المتبينة لها الفنانة دلال عبد العزيز، ويشاركهما التمثيل كل من محمد شاهين، ومحمد عادل، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.
- “نحب تاني ليه”: تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويناقش قضية الطلاق وتأثيرها على جميع أفراد الأسرة.
ويضم العديد من الفنانين منهم: ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني وآخرون، والمسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري.
- “100 وش”: بطولة نيللي كريم، التي تجسد شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل في صالون نسائي، إلا أنها تحترف النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها، وتتوالى الأحداث.
والعمل من بطولة: آسر ياسين، بيومي فؤاد، محمد عادل، محمود الشرقاوي، علا رشدي، إسلام إبراهيم، تأليف أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.
- “رجالة البيت”: بحضور الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة كوميدية، المسلسل من بطولة: بيومي فؤاد وويزو، ومن إخراج أحمد الجندي.
ويشارك في العمل بيومي فؤاد، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول، تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.
- “سلطانة المعز”: لغادة عبد الرازق، تجسد فيه دور سيدة مالكة لمحلات كبدة، ورثتها عن والدها وتقع في الحب، وتتغير حياتها.
ويشارك في البطولة: حسن حسني، محمد لطفي، محمد حاتم، كريم الأبنودي، دينا، شريف إدريس، محمود البزاوي، والعمل تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
- “الفتوة”: تدور أحداثه في عالم الأحياء الشعبية، التي ينظمها ويدير شؤونها، أشخاص يُطلق عليهم “الفتوات”.
والمسلسل من بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولي من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
- “عمرو دياب”: تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهما العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما، المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة: علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، محسن منصور، ونهال عنبر، وإخراج معتز التوني.