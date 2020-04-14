الدراما المصرية في رمضان.. عودة للكبار وبطولات نسائية وكوميديا اجتماعية

إسراء الردايدة

عمان- لن يكون الموسم الدرامي الرمضاني كسابق عهده، فعاصفة وباء “كورونا” التي اجتاحت العالم منذ قرابة 100 يوم جمدت الكثير من النشاطات وأعمال التصوير بمواقع كثيرة في مختلف العالم العربي، مسببة توقف بعضها، وخروج بعضها من نطاق المنافسة لما بعد انتهاء الجائحة.

شهر رمضان الكريم الذي يعلن بداية المنافسة بعد أيام قليلة، يشهد عودة أسماء ممثلين كبار للواجهة، مثل مشاركة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب إلى جانب هالة فاخر، وهن من الممثلات اللواتي انشغلن في السينما، ليجتمعن معا في مسلسل “سكر زيادة”.

وتظهر نيللي كريم بعد غياب عامين لتشارك في “100 وش”، وكانت قد حققت نجاحاً لافتاً في مسلسل “ذات”؛ حيث قدمت بعده مسلسلات، مثل: “سجن النسا”، “تحت السيطرة”، “اختفاء”، “لأعلى سعر” وغيرها.

وتعود هيفاء وهبي من خلال مسلسل “أسود فاتح”، الذي قدمت قبله عدداً من المسلسلات الرمضانية، كان آخرها “الحرباية” قبل عامين، ومن قبله “مريم” و”مولد وصاحبه غايب”، فيما تحافظ غادة عبد الرازق على مكانتها في كل موسم بحضورها من خلال مسلسل “سلطانة المعز”، وحرصت على ظهورها المتتالي في دراما رمضان، منذ أن لعبت دور البطولة النسائية في مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” العام 2010؛ إذ قدمت بعده عدداً من المسلسلات، منها: “الباطنية”، “سمارة”، “مع سبق الإصرار”، “حكاية حياة”، “أرض جو”، “الخانكة”، “الكابوس” و”السيدة الأولى”، “ضد مجهول”، “حدوته مرّة” وغيرها.

كما تم الإعلان عن أعمال تأكد عرضها مثل: