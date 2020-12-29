الدردور يستقبل شهم.. الرياضيون يرفعون عزيمة العوضات والفيصلي يسدد جزءا من المستحقات

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

ارتفاع معنويات العوضات والفيصلي يدفع بعض المستحقات

ساهم دعم الشارع الرياضي المحلي، في تقوية عزيمة النجم والمدرب راتب العوضات، في مجابهة مرض السرطان، عندما هب الجميع لمساندته في مواجهة المرض، بعد أن ظهر في الفيديوهات، مناشدا تأمين علاج له في الخارج.

والتف الجميع رياضيون ومتابعون، لمساندة نجم المنتخب الوطني والفيصلي السابق، خاصة بعد صرخة المناشدة التي لاقت اصداء من الجميع، لينتشر “هاشتاغ” يطالب بمساندة وتوفير علاج للعوضات.

وأدخل العوضات أول من أمس المستشفى، لمواصلة العلاج، قبل أن يغادره بمعنويات عالية.

واستقبل منزل النجم السابق، الكثير من الأصدقاء والمحبين لهذا النجم، لمواصلة دعمه ومساندته، ما كان له أطيب الأثر في نفس “الضبع”.

وتوجهت أول من أمس إدارة النادي الفيصلي لمنزل العوضات لزيارته والاطمئنان على أحواله، قبل أن تسلمه جزءا من مستحقاته المالية، وفق خبر نشره الفيصلي على موقعه.

وبين الفيصلي أن إدارة النادي تقف خلف العوضات وتسانده، وعلى استعداد لتلبية احتياجاته حتى وأن كانت أكثر من المستحقات المترتبة على الفيصلي.

كما زار النائب محمد يحيى المحارمة أول من أمس، الكابتن العوضات واطمأن على احواله، وتمنى له الشفاء في مجابهة المرض.

كما قام عدد من نجوم الكرة بزيارة العوضات في منزله والمستشفى، للاطمئنان على صحته.

الصريح يرد على خطاب الاتحاد بشأن الطبيب

رد نادي الصريح أول من أمس، على الخطاب الموجهة من اتحاد الكرة، والذي يسأل فيه عن سبب غياب طبيب الفريق عن المباراة الأخيرة أمام الأهلي.

ويتوقع أن يتسبب غياب الطبيب في فرض عقوبة على نادي الصريح، في حال لم يقتنع الاتحاد برد ومبررات النادي.

وبين الصريح في كتابه الموجه للاتحاد، أن الطبيب غاب عن مباراة الأهلي، بسبب عقد قرانه، وهو الموعد الذي لا يستطيع التغيب عنه، معتبرا أن ظرفا استثنائيا أجبر الطبيب على الغياب.

وتمنى الصريح على الاتحاد قبول هذا العذر، وعدم اتخاذ أي اجراء بهذا الشأن.

مدير الكرة في الحسين إربد يعود عن استقالته

عاد المدير الإداري لفريق الحسين إربد لكرة القدم باسم الحلواني، عن الاستقالة التي تقدم بها أول من أمس، على خلفية احتجاجه على بعض الأمور الإدارية وفق ما جاء في الاستقالة.

وجاءت عودة الحلواني عن استقالته، بناء على تدخل البعض من أبناء النادي، الذين طلبوا منه سحب الاستقالة، ومواصلة العمل حتى نهاية الموسم الذي تبقى عليه حوالي أسبوعين، وتواجد الحلواني مع الفريق يوم أمس، على أمل تصويب بعض الأمور والتفاصيل لاحقا.

محروس يعود إلى عمان

عاد المدرب السوري نزار محروس إلى عمان، بعد زيارة الى الإمارات، استمرت لحوالي شهرين ونصف الشهر.

وجاءت زيارة محروس للإمارات من أجل تجديد الاقامة هناك، قبل أن يتلقى عدة عروض لم يكتب لها النجاح.

ووفق المعلومات فقد تلقى محروس عروضا من أندية إماراتية، ولكن هذه العروض لم تلب طموح مدرب بحجم نزار محروس، الأمر الذي دفعه لرفضها والعودة إلى الأردن حيث يقيم برفقة عائلته.

ويتوقع أن يتلقى محروس خلال الأسابيع القليلة المقبلة عروضا من أندية محلية، في ظل بدء العد التنازلي للموسم الكروي الحالي.

وسبق لمحروس أن اشرف على عدة أندية محلية مثل شباب الأردن والفيصلي والجزيرة، حيث حقق معها نتائج جيدة، خاصة فريق شباب الأردن.

أليكس يعد بكتاب شكر بعد هجوم عكوبة

وعد المدير الفني لاتحاد كرة القدم البولندي اليكس، بتوجيه كتاب شكر للمحاضرين الدوليين نهاد صوقار وزياد عكوبة، للجهود التي بذلاها خلال المرحلتين الأولى والثانية بدوري المحترفين “البرو”.

حديث اليكس جاء بعد لقاء عن بعد “عبر زووم”، مع المحاضر عكوبة، والذي جاء لابلاغه بقرار استبعاده وصوقار من اكمال الإشراف على دورة المحترفين “البرو”.

وشن عكوبة هجوما على اليكس، معتبرا أن اسلوبه في استبعاده وصوقار كان خاطئا، وأنه كان بامكانه دعوة المحاضرين للاستماع إلى وجهات نظرهم.

وحاول اليكس ابلاغ عكوبة بأنه وصوقار، لن يغيبا عن الساحة المحلية في قادم الأيام، في محاولة لامتصاص الغضب الذي خلفه استبعادهما.

حمزة الدردور يحتفل باستقبال “شهم”

احتفل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الرمثا حمزة الدردور، باستقبال مولوده الأول الذي أطلق عليه اسم “شهم”.

وبدأ الدردور اعتبارا من مساء أول من أمس، باستقبال اتصالات التهنئة بقدوم المولود الأول، حيث يستعد “أبو شهم” لتوزيع الحلويات على زملائه في الفريق، احتفالا بالمولود الجديد.

“كورونا” تبعد ذيابات والانذارات تحجب ايمانويل

أعلن نادي الصريح، أن لاعبه عماد ذيابات، سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام السلط، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأكد الصريح أن الفحص الذي خضع له اللاعب قبل ثلاثة أيام، أكد إصابته بالفيروس، وبالتالي احتجابه عن مباراة السلط وفقا للبروتوكول الطبي الذي يلزم اللاعب بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام، قبل العودة للتمارين.

الصريح أكد أيضا أن المحترف العاجي ايمانويل، سيغيب عن المباراة أمام السلط، بسبب الانذار الثالث الذي حصل عليه في المباراة الأخيرة أمام الأهلي.

وأكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني في تصريح لـ”الغد”، غياب ذيابات وايمانويل، مجددا ثقته بجميع اللاعبين، وقدرتهم على تمثيل فريق الصريح بشكل متميز.

ارتفاع وتيرة العزائم والدعوات للاعبي السلط

شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا في وتيرة “العزائم” والدعوات للاعبي فريق السلط لكرة القدم، والتي جاءت بعد الفوز الكبير والأداء الجيد الذي قدمه الفريق في المباراة الأخيرة على فريق الجزيرة وبخماسية نظيفة.

وقام عدد من محبي فريق السلط، باحضار “الكنافة” على التدريب الذي تلا مباراة الجزيرة، قبل أن يتلقى اللاعبون دعوة لتناول العشاء أول من أمس، إلى جانب توزيع المكافآت المالية للاعبين بمناسبة هذا الفوز.

وكشف لاعب في السلط، أنه وزملاءه يعيشون أجواء اللعب في فرق جماهيرية كما هو حال لاعبي الفيصلي والوحدات والرمثا، معتبرين أن السلط فريق جماهيري، والنتائج الجيدة هي التي تكشف جماهيرية الفريق.

يشار إلى فريق السلط ومديره الفني وجهازه الإداري، يحظون برضى واشادة الإدارة.

حضور كبير في تدريب الحكام

شهد تدريب الحكام الذي اقيم أول من أمس على ملعب البولو بعمان، حضورا كبيرا من قبل حكم دوري المحترفين والحكمات.

وتواجد في تدريب أول من أمس، طاقم الحكام الذي شارك في إدارة مباريات بدوري أبطال آسيا في قطر، بقيادة أدهم مخادمة.

كما انتظمت جميع الحكمات في التدريبات، خاصة اللواتي شاركن لأكثر من شهر، في إدارة مباريات في الدوري النسوي السعودي الذي يقام لأول مرة، فيما لم يتمكن مدرب الحكام عوني حسونة من التواجد في التدريب لظروف خاصة.

يشار إلى أن التدريب اشتمل على تمركز الحكام وتحركهم داخل الملعب، وغيرها من التفاصيل.

المدرب السوري نزار محروس – (ارشيفية)

كواليس النجوم

• عدد كبير من اللاعبين، توعد بتقديم شكاوى ضد أنديتهم خلال الأيام المقبلة، في ظل اقتراب الموسم الكروي من نهايته.. اللاعبون أكدوا أنهم ينتظرون مرور الأسبوعين المقبلين، تمهيدا لبدء تقديم شكاوى على الأندية للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة جدا… التوقعات بأن يشهد الموسم المقبل، ضائقة مالية غير مسبوقة للاندية، الأمر الذي سيدفع الأندية لحث اللاعبين لتخفيض مطالبهم المالية، خوفا من مواجهة عقوبات آخرى.

• إداريون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، انتقدوا أوضاع غرف غيار اللاعبين في بعض المدن الرياضية، والتي تظهر بشكل لا يليق بدوري محترفين.. الإداريون انتقدوا عدة جوانب في غرف الغيار، خاصة فيما يتعلق بالترتيب والنظافة.

• اتحاد كرة القدم، قام بصرف حوالي 15 % من مستحقات مقيّمي التحكيم في مختلف الدرجات والبطولات.

• فريق الحسين إربد لم يدخل في معسكر مغلق أول من أمس، استعدادا لمواجهة فريق الرمثا يوم أمس.. عدم اقامة المعسكر، يأتي بسبب هروب لاعبين من المعسكر قبل مباراة الوحدات.. الحسين ربما يلغي إقامة المعسكرات في الفندق قبل المباريات المتبقية بالدوري.. النادي لم يحسم أمر الالغاء، حيث أن هناك فرصة ضئيلة لاقامة معسكر مغلق قبل مباراة الفريق أمام شباب الأردن.

• نادي عمان يستعد لتكريم لاعبات فريق كرة القدم للسيدات، بمناسبة الفوز بلقب دوري المحترفات.. فريق عمان يتوج يوم غد الخميس بلقب الدوري، عقب مباراته الأخيرة أمام فريق الأرثوذكسي.

• اتحاد كرة القدم يدرس القيام بزيارة لنادي الحسين إربد، لمناقشة الأحداث التي جرت على خلفية انسحاب فريق النادي للناشئات خلال مباراته بالدوري أمام فريق شباب الأردن.. اتحاد الكرة يسعى للتواصل مع النادي، لحل الاشكالات بين الطرفين.. الحسين إربد تعرض لعقوبة صارمة من اتحاد الكرة بعد انسحابه من المباراة.

• لقاءات خلف الأضواء تجرى في أحد أندية المحترفين، لاستقطاب رئيس ناد جديد قادر على رفد خزينة النادي.. نتائج المفاوضات يتوقع أن تظهر خلال اليومين المقبلين في حال كان هناك نتائج إيجابية.

• وكيل أعمال لاعبين أكد أن اللاعب الأردني لم يعد مطلوبا بشكل كبير في الدوريات الخارجية، خاصة الخليجية منها، وذلك بسبب تراجع مستوى الكرة الأردنية، خاصة على صعيد المنتخب الوطني.. الوكيل أكد على صعوبة كبيرة في الترويج للاعب الأردني للاحتراف في الموسم المقبل.. كما أكد أن العروض الاحترافية المقدمة للاعب الأردني في أغلبها متواضعة.

• يتوقع أن يحسم فريق الجزيرة لكرة القدم اليوم، مصير المحترف السوري أحمد ديب الذي طلب المغادرة إلى الكويت من أجل الاقامة.. استكمال المحترف للموسم مع الجزيرة أو مغادرته قبل انتهاء الدوري، يعتمد على قدرته على المغادرة إلى الكويت.