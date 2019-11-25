الدردور يفاجئ الوحدات بطلب الرحيل..السيفي يكشف عن مفاوضات لإعادته للأردن..ماركو يصل الرمثا

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الدردور يفاجئ الوحدات بطلب الرحيل

فاجأ مهاجم فريق الوحدات لكرة القدم حمزة الدردور، إدارة النادي والجهاز الفني أول من أمس، بطلب الرحيل عن الفريق الذي انضم اليه في الموسم الماضي.

وزار اللاعب تدريب الفريق أول من أمس، وأبدى رغبته بمغادرة النادي، وبالتالي المطالبة بفسخ العقد الذي يمتد حتى نهاية الموسم الكروي المقبل.

الوحدات وفي رده على طلب الدردور، أكد تمسكه باللاعب، وأنه يعتبر من الخيارات الفنية القوية للمدرب عبدالله أبو زمع.

واعتبر الوحدات، أن حمزة الذي يمتد عقده مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل، يعتبر من العناصر المهمة التي لم يفكر النادي بالاستغناء عنها، لا سيما وأن المدرب عبدالله أبو زمع طالب باستمراره واعتبره من الخيارات الفنية المهمة.

وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة، تطورا في الموضوع، أملا في التوصل لحل نهائي سواء ببقاء اللاعب أو رحيله عن الفريق في حال أصر هو على ذلك، ونجح في اقناع الإدارة بطلبه.

يشار إلى أن الترشيحات كانت تصب في صالح انتقال الدردور إلى فريق الرمثا.

المحترف ماركو يصل الرمثا والتدريبات تنطلق قريبا

وصل المحترف البوسني ماركو إلى الأردن، للالتحاق بتدريبات فريق نادي الرمثا لكرة القدم، استعدادا لتمثيله في الموسم الكروي المقبل.

وتوجه ماركو الذي سبق وأن احترف في نادي الرمثا قبل حوالي 3 مواسم، لمدينة الرمثا، حيث التقى الإدارة، وعبر عن سعادته بالعودة للعب في الفريق، متمنيا أن ينجح في مساعدة النادي على العودة إلى منصات التتويج.

وباشر ماركو تدريباته الفردية، للحفاظ على جاهزيته، في انتظار انطلاق التدريبات الجماعية، للمشاركة فيها استعدادا للمرحلة التالية.

ويستعد فريق الرمثا لمباشرة التدريبات خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تتطلب جهدا أكبر لتحقيق طموحات جماهير النادي التي تترقب بشغف ظهور فريقها بحلة جديدة، في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة لتأسيس فريق قوي ومنافس.

رياضيون عرب يتمنون أن تذيب بطولة كأس الخليج “الجليد السياسي”

كشف نجوم رياضيون عرب، عن أملهم في أن تنجح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 2019، التي تنطلق اليوم الثلاثاء في قطر، في إذابة الجليد السياسي الذي يعيق العلاقات بين دول الخليج.

وصول بعثة المنتخب السعودي إلى الدوحة أمس- (من المصدر)



ويرى رياضيون عرب أن استضافة قطر للبطولة، وقرار الإمارات والسعودية والبحرين بالعودة عن المقاطعة، واتخاذ قرار بالمشاركة، يمهد لمبادرات أكبر تنجح في انهاء الانقسام الخليجي، وعودة العلاقات إلى سابق عهدها، بما يخدم القضايا الخليجية والعربية.

ويرى المدرب السوري عماد خانكان، أن دولة قطر كانت شجاعة بالتصدي لإقامة البطولة، وتوجيه الدعوة لجميع المنتخبات الخليجية للمشاركة، كما كانت منتخبات السعودية والإمارات والبحرين شجاعة ايضا بالعودة عن قرار المقاطعة، ما يمهد لبيئة خصبة لإعادة العلاقات بين جميع الدول الخليجية.

وأكد خانكان، أن الرياضة دائما ما تساهم في تقريب الشعوب، وإرساء قواعد السلام، وانهاء الخلافات، وهو ما نتمناه كرياضيين عرب في بطولة الخليج القوية والمثيرة بجميع نسخها.

أما نجم المنتخب العراقي السابق أركان نجيب، فقد أكد أن الرياضة تشكل رسالة سلام ومحبة، وتقرب من وجهات النظر وتنشر السلام والمحبة، متمنيا أن تنجح بطولة الخليج في تكريس هذه الفكرة، وإذابة جليد الخلافات السياسية.

وأشار اركان إلى أن الرياضة نجحت في انقاذ العراق من الطائفية، عندما وحدت الشعب خلف المنتخب الوطني في العديد من المنافسات، لتؤكد عشق المجتمعات للرياضة لدورها في نشر المحبة والسلام.

وأضاف: “بطولة الخليج التي تقام في قطر، تعتبر فرصة مناسبة لتخفيف حدة التوتر السياسي بين عدد من دول الخليج، مثمنا شجاعة قطر في الاستضافة، وشجاعة السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في البطولة”.

أما “شيخ المدربين الأردنيين” عيسى الترك، فقد اعتبر أن بطولة كأس الخليج 2019، فرصة مثالية لتخفيف حدة التوتر السياسي بين دول الخليج.

وقال: “الرياضة تنثر رسائل المحبة والسلام، وتلعب دورا مهما في توحيد الشعوب، ونتمنى أن تنجح بطولة الخليج في تأكيد هذا الجانب، من خلال المساهمة في التخفيف من حدة الخلافات، وبالتالي تشكيل بيئة افضل لمصالحة سياسية”.

واعتبر الترك أن بطولات الخليج تعتبر من البطولات القوية والمثيرة والمتابعة، وهو أمر ايجابي يعود بالفائدة على الكرة الخليجية، معبرا كمواطن عربي عن أمله في أن تنجح البطولة في تحقيق أهدافها الرياضية، وتؤسس لمصالحة عربية خليجية تخدم المصلحة العربية القومية.

يشار إلى أن بطولة الخليج تنطلق اليوم الثلاثاء في نسختها الرابعة والعشرين، بلقاء قطر والعراق.

المدرب البرازيلي فارياس – (من المصدر)



مدرب غاضب يلوح بإعادة النظر بالاتفاق

لوح أحد المدربين “ليس أردنيا”، بإعادة النظر باتفاقه الشفهي مع النادي، احتجاجا على بعض الجوانب المتعلقة بالتعامل معه، خاصة فيما يتعلق بالأجواء العامة، وبعض المصاريف.

المدرب أبدى دهشته، لتدقيق النادي على بعض التفاصيل، مثل رفض منحه تذاكر سفر لعائلته، وما شابه، الأمر الذي أغضبه، ودفعه للتلويح بالرحيل وعدم التوقيع.

وطالب المدرب إدارة النادي بالكف عن مثل هذه التصرفات والتفاصيل، أملا في اتمام عملية التعاقد، وفي حال لم يطرأ أي تحسن في مثل هذه التفاصيل، فإنه سيغادر الأردن عائدا إلى بلاده.

خبرة عربية للمدرب البرازيلي فارياس القادم للرمثا

كشفت السيرة الذاتية للمدرب البرازيلي لويس فرناندو فارياس، عن امتلاك المدرب خبرة طويلة في تدريب الفرق العربية المعروفة، قبل أن ينتقل حديثا لنادي الرمثا، للإشراف على جانب اللياقة البدنية في الفريق.

وكشف الرمثا عن سيرة هوية وسيرة المدرب البرازيلي الذي وصل إلى عمان، استعدادا لمباشرة عمله إلى جانب الجهاز الفني الذي يقوده الألباني الكسندر جيجا.

وسبق لفارياس، وأن درب فرق الهلال والقادسية السعوديين، والنصر والعربي وكاظمة الكويتيين، والفجيرة الإماراتي، إلى جانب تدريب منتخب البرازيل تحت سن 17 العام 2003.

السيفي يكشف عن مفاوضات مع الوحدات

كشف المحترف التونسي السابق في فريق الفيصلي لكرة القدم هشام السيفي، عن مفاوضات أجراها نادي الوحدات معه، للوقوف على مدى إمكانية احترافه في الفريق الموسم المقبل. السيفي الذي يحترف حاليا في نادي أحد السعودي (درجة أولى)، كشف في حديث لأحد اصدقائه الأردنيين، عن تلقيه مفاتحة من الوحدات، دون الوصل إلى حسم لهذه المفاوضات. يشار إلى أن السيفي بات مرشحا لمغادرة نادي أحد قريبا، في ظل ضعف انتاجه الهجومي مع فريقه السعودي، بعكس انتاجه مع الفيصلي في الموسم الماضي.

سخط كبير لحكام الأكاديمية لمحاولة منعهم من السفر

كشف حكام أردنيون، مرشحون للمشاركة بدورة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الأيام المقبلة، عن سخطهم وحسرتهم، بسبب توجه مسؤولي التحكيم في اتحاد الكرة لمنعهم من السفر للمشاركة في الدورة، بسبب مطالبتهم بحقوقهم وفق ما ذكره الحكام.

ونشر أحد الحكام الثلاثة المفترض مغادرتهم إلى ماليزيا قريبا، منشورا على “فيسبوك” كشف عن حسرة كبيرة بسبب تصرفات مسؤولي التحكيم في الاتحاد، كاشفين عن حسرة وسخط بسبب محاولة البعض قتل طموحهم فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم.

كواليس النجوم

• مدربون عراقيون، يتواصلون مع “الغد” للسؤال عن قرار اتحاد كرة القدم السابق الذي اتخذ في عهد المدير الفني السابق بلحسن مالوش، بحرمان المدربين العرب والاجانب من تدريب فرق الدرجة الأولى، واقتصار التدريب فقط على المدربين الأردنيين.

• مصدر مقرب من أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن صدمة أصابت أحد اللاعبين، عندما طالبه المدير الفني بحصته في حال اتمام الصفقة معه للانتقال إلى النادي.. المدرب لعب دور “السمسار” في الصفقة، واشترط الحصول على حصته في حال اتمام الصفقة التي لم تتم حتى الآن.

• مدرب اللياقة في المنتخب الوطني لكرة القدم كريم مالوش، يواصل اجازته الخارجية، في ظل توقف تدريبات ومباريات المنتخب في المرحلة الحالية.. كريم مالوش يتوقع أن يعود إلى عمان في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، للاشراف على جانب اللياقة البدنية في دورة تدريب آسيوية.. المدير الفني فيتال بوركلمانز، ومساعده ستيفاني يوصلان ايضا اجازتهما في بلجيكا، فيما يتواجد في عمان مدرب حراس المنتخب اليكس.

• مدافع فريق الفيصلي لكرة القدم رواد أبو خيزران، تلقى عروضا من 3 أندية، في ظل تفكير الفيصلي ببيع عدد من اللاعبين بعد نهاية بطولة الشيخ سلطان العدوان.

• الشارع الرياضي يبدو متفائلا بقدرة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، على تحقيق نتائج لافتة في نهائيات آسيا التي تنطلق في تايلند اعتبارا من يوم 8 كانون الثاني (يناير) المقبل.. المتابعون يتمنون على اتحاد الكرة توفير مباريات ومعسكر تدريبي للمنتخب في الايام المقبلة، كما يتمنون تعاونا كاملا من أندية المحترفين لدعم المنتخب الذي يضم نخبة من النجوم.

• ناد محلي محترف، يستعد قريبا لإعلان اجراء تغيير على شعار النادي.

• إداري تم تعيينه في الموسم الحالي في أحد أندية المحترفين، احتجب عن مباراة فريقه الأخيرة ببطولة الشيخ سلطان العدوان، احتجاجا على تعيين أحد المدربين في النادي

• الحكمان محمد مفيد واسراء مبيضين يواصلان تقديم مستويات تحكيمية جيدة في بطولة كأس العالم للجامعات لكرة القدم المقامة حاليا في الصين.

• دخل الحكام المشاركون في إدارة مباريات خليجي 24 لكرة القدم في دورة مكثفة اعتبارا من 22 الحالي، حيث تشمل على محاضرات نظرية وعملية متخصصة في تقينية الفيديو التي ستكون حاضرة لأول مرة في بطولات كأس الخليج العربي.

جميع الحكام الذين وصلوا بالفعل بمن فيهم الحكام الأوروبيون الذين تم اختيارهم من بلجيكا وسويسرا، خضعوا لاختبارات لياقة بدنية في ملاعب نادي قطر، الذي يستضيف تدريبات الحكام منذ بداية البطولة وحتى نهايتها، باشراف ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم في لجنة حكام كأس الخليج العربي المحاضر الدولي الأردني اسماعيل الحافي.