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الدرعاوي كاتبا اقتصاديا في “الغد”

منذ 17 دقيقة
الكاتب الصحفي سلامة الدرعاوي - (الغد)

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عمان – الغد – انضم الكاتب الصحفي الاقتصادي سلامة الدرعاوي إلى أسرة صحيفة الغد، حيث سيقوم بكتابة مقال يومي يناقش فيه وضع الاقتصاد الوطني.
ويعتبر الدرعاوي من الصحفيين المختصين في الشأن الاقتصادي محليا، حيث يملك خبرة طويلة في هذا المجال منذ العام 1997.
ويشغل الدرعاوي حاليا منصب رئيس تحرير صحيفة المقر الإلكترونية ومدير عام شركة المقر للاستشارات الإعلامية، بالإضافة لمدير عام مركز أطياف لحوار السياسات.
وكان الدرعاوي قد شغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم ومدير تحرير الدائرة الاقتصادية وكاتبا فيها لأكثر من 14 عاما، في حين انتقل بعدها ككاتب يومي في صحيفة الرأي ومن ثم الدستور. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم الإدارية ودرجة الماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية من الجامعة الأردنية.

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