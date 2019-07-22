“الدركي” المزايدة يُتوّج بالذهب في بطولة غرب آسيا للجودو

عمان – الغد – توج لاعب قوات الدرك والمنتخب الوطني للشباب بدر المزايدة بالميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا للجودو للفئات العمرية للمنتخبات والأندية، والتي انطلقت منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وافتتح سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى لرياضات الدفاع عن النفس، يوم أمس الأحد البطولة التي حظيت بمشاركة أكثر من 200 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 دول هي : العراق، قطر، الكويت، السعودية، الإمارات، اليمن، فلسطين، لبنان، سورية إلى جانب الأردن.

وحقق المزايدة في اليوم الأول من المنافسات التي تنتهي مساء اليوم الإثنين، الميدالية الذهبية لوزن (66)، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الكويتي ابراهيم عبدالعال، وفي الدور نصف النهائي على اللاعب الإماراتي راشد الحوسني، وفي دور ربع النهائي على اللاعب اللبناني جو الحداد.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق المركز الأول بالترتيب العام لفئة الشباب برصيد 7 ميداليات ملونة من بينها 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة، وجاء نادي الميثاق الرياضي العراقي في المركز الثاني برصيد 3 ميداليات (ذهبيتان وبرونزية واحدة)، في ما جاء المنتخب الإماراتي بالمركز الثالث برصيد 4 ميداليات من بينها ذهبية واحدة و3 فضيات.