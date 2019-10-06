“الدرك” يحصد ألقاب بطولة المملكة للجودو

عمان – الغد – واصلت فرق قوات الدرك الرياضية تألقها، وسيطرتها على الألقاب المختلفة، بعد أن ظفر فريق نشامى قوات الدرك بالمركز الأول للمجموع العام في بطولة المملكة المفتوحة للجودو.

وهنأ المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة أعضاء الفريق التدريبي والإداري واللاعبين، على النتائج المتحققة، مشيدا بانضباطيتهم وأدائهم المشرف.

وأكد الحواتمة على ضرورة استمرار التدريب والتطوير، والإعداد الرياضي المتكامل، وصولاً لتحقيق أعلى مستويات الأداء، ورفد المنتخبات باللاعبين المبدعين، للمساهمة في دعم الرياضة الوطنية.

ونال فريق قوات الدرك اللقب بعد تصدره الترتيب العام لفئة الرجال برصيد (7) ميداليات، بواقع (4) ذهبيات و(3) فضيات، في البطولة التي أقيمت نزالاتها على صالة الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس، بمشاركة (270) لاعبا ولاعبة في جميع الفئات العمرية.

وقدم نشامي الدرك في بطولة المملكة المفتوحة للجودو مستويات متميزة مكنتهم من تحقيق المركز الأول حيث جاءت نتائجهم على النحو الآتي:

– وزن تحت 66 كغم: الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب معاذ ابراهيم.

– وزن تحت 81 كغم: الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب صهيب تيسير.

– وزن تحت 90 كغم: الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب معن محمد.

– وزن تحت 100 كغم: الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب محمود ابراهيم.

– وزن تحت 73 كغم: الميدالية الفضية عن طريق اللاعب بدر خليل.

– وزن فوق 81 كغم: الميدالية الفضية عن طريق اللاعب محمد سالم.

– وزن فوق (100) كغم: الميدالية الفضية عن طريق اللاعب ايمن عايد.