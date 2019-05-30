“الدرك” يشارك في إطفاء عدد من الحرائق في جرش

عمان-الغد– بإيعاز من المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، تحركت مساء الخميس ، مجموعات من قيادة درك الشمال لمساندة جهود رجال الدفاع المدني والجهات المعنية في إطفاء عدد من الحرائق التي اندلعت اليوم في محافظة جرش.

وتشارك الآن آليات وصهاريج المياه التابعة لقوات الدرك في الموقع مع مجموعات الدفاع المدني والجهات المعنية، والتي تبذل جهوداً في عملية الإطفاء وقاربت على الانتهاء من إخماد الحرائق.