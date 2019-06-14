“الدرك” يظفر بلقب بطولة الاستقلال برفع الأثقال

محمد عمّار
عمان – حصد منتخب الدرك، المركز الأول في بطولة الاستقلال برفع الاثقال، والتي اختتمت منافساتها أمس في صالة نادي يرموك البقعة، بعد أن حصد 135 نقطة، وحل نادي يرموك البقعة بالمركز الثاني وجمع 131 نقطة، فيما حل نادي مرصع بالمركز الثالث وجمع 118 نقطة، وذلك في ختام البطولة التي نظمها نادي يرموك البقعة، ضمن الاحتفالات بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية.
أدار منافسات البطولة الحكام احمد العجارمة، حمزة الحضري، محمد الزعبي، محمد رشيد، عبدالله ملك، جمال الخوالدة، رشا الخياط، آلاء عصفور وساري الزعبي.
وفي ختام منافسات البطولة، قام رئيس اتحاد رفع الاثقال عزام الزعبي، ورئيس نادي يرموك البقعة خالد جمال، وعضو اللجنة المركزية مصطفى الدبس، بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين.
النتائج الفنية
- وزن تحت 49 كغم: فاز بالذهبية عمر الزعبي (كفر الماء) ورفع 153 كغم، 72 كغم خطف و81 كغم نتر، وفاز بالفضية ضرار صديقي (مرصع) ورفع 95 كغم، 45 كغم خطف و50 كغم نتر.
- وزن تحت 55 كغم: فاز بالذهبية عبدالرحمن الذيبة (يرموك البقعة) ورفع 145 كغم، و60 كغم خطف و85 كغم نتر، وفاز بالفضية ابراهيم الفرارجة (حطين) ورفع 128 كغم، 61 كغم خطف و67 كغم نتر، وفاز بالبرونزية عمران كامل (مرصع) ورفع 123 كغم، 56 كغم خطف و67 كغم نتر.
- وزن تحت 61 كغم، فاز بالذهبية عبد الرحمن عاطف (حطين) ورفع 162 كغم، 74 كغم خطغ و88 كغم نتر، وفاز بالفضية حمزة العجارمة (كفر الماء) ورقع 155 كغم، 70 كغم خطف و85 كغم نتر، وفاز بالبرونزية عبدالله عيسلى (مرصع) ورفع 147 كغم، 65 كغم خطف و82 كغم نتر.
- وزن تحت 67 كغم، فاز بالذهبية احمد الخوالدة (الأمن العام) ورفع 201 كغم 86 كغم خطف و115 كغم نتر، وفاز بالفضية زيد الجابري (يرموك البقعة) ورفع 179 كغم، 77 كغم خطف و102 كغم نتر، وبالبرونزية عاصم الصلاج (الكرمة) ورفع 165 كغم، 75 كغم خطف و90 كغم نتر.
- وزن تحت 73 كغم، فاز بالذهبية وليد لافي (حطين) ورفع 215 كغم، 95 كغم خطف و120 كغم نتر، وفاز بالفضية عادل العابودي (يرموك البقعة) ورفع 211 كغم، 94 كغم خطف و117 كغم نتر.
- وزن تحت 81 كغم، فاز بالذهبية خالد العابودي (يرموك البقعة) ورفع 275 كغم، 125 كغم خطف و150 كغم نتر، وفاز بالفضية احمد خلف (مرصع) ورفع 170 كغم، 75 كغم خطغ و95 كغم نتر، وفاز بالبرونزية احمد الحوامدة (الدرك) ورفع 155 كغم، 70 كغم خطف و85 كغم نتر.
- وزن 89 كغم، فاز بالذهبية مالك فائد (الدرك) ورفع 280 كغم، 120 خطف و160 نتر، وفاز بالفضية عمر عقيدات ( كفرالماء) ورفع 240 كغم، 115 خطف و125 نتر.
- وزن تحت 96 كغم، فاز بالذهبية رعد الخوالدة (الأمن العام) ورفع 265 كغم، 120 كغم خطف و145 كغم نتر، وفاز بالفضية رعد الصلاج (يرموك البقعة) ورفع 200 كغم، 85 كغم خطف و115 نتر، وفاز بالبرونزية محمد صباح (حطين) ورفع 185 كغم، 85 كغم خطف و100 كغم نتر.
- وزن 102 كغم، فاز بالذهبية صهيب الفرارجة (الدرك) ورفع 200 كغم، 90 خطف و110 نتر، وفاز بالفضية يونس عقيل (خريبة السوق) ورفع 165 كغم، 70 خطف و 95 نتر.
- وزن 109 كغم، فاز بالذهبية طارق أبو ساكوت (الدرك) ورفع 150 كغم، 60 خطف و90 نتر.
- وزن فوق 109 كغم، فاز بالذهبية احمد منير (الدرك) ورفع 230 كغم، 110 خطف و120 نتر.