“الدرك” يظفر بلقب بطولة الاستقلال برفع الأثقال

محمد عمّار

عمان – حصد منتخب الدرك، المركز الأول في بطولة الاستقلال برفع الاثقال، والتي اختتمت منافساتها أمس في صالة نادي يرموك البقعة، بعد أن حصد 135 نقطة، وحل نادي يرموك البقعة بالمركز الثاني وجمع 131 نقطة، فيما حل نادي مرصع بالمركز الثالث وجمع 118 نقطة، وذلك في ختام البطولة التي نظمها نادي يرموك البقعة، ضمن الاحتفالات بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية.

أدار منافسات البطولة الحكام احمد العجارمة، حمزة الحضري، محمد الزعبي، محمد رشيد، عبدالله ملك، جمال الخوالدة، رشا الخياط، آلاء عصفور وساري الزعبي.

وفي ختام منافسات البطولة، قام رئيس اتحاد رفع الاثقال عزام الزعبي، ورئيس نادي يرموك البقعة خالد جمال، وعضو اللجنة المركزية مصطفى الدبس، بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين.

النتائج الفنية