الدرك يظفر بلقب بطولة كرة اليد الشاطئية

بلال الغلاييني

عمان – ظفر فريق قوات الدرك بلقب بطولة الأردن الرابعة لكرة اليد الشاطئية، والتي أقامها اتحاد اللعبة بالتعاون والتنسيق مع بلدية إربد ضمن احتفالات الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ73، والتي احتضنها الملعب الرملي التابع لبلدية إربد، وشهدت مشاركة فرق الدرك وبلدية إربد والمنطقة العسكرية الشمالية ومنتخب الشمال.

وتمكن فريق الدرك من الظفر باللقب بعد أن تربع على قمة الترتيب العام برصيد 6 نقاط، وحل فريق بلدية إربد بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، وجاء فريق المنطقة العسكرية الشمالية بالمركز الثالث برصيد نقطتين، بينما جاء فريق منتخب الشمال بالمركز الرابع برصيد خال من النقاط.

في النتائج الفنية لمنافسات البطولة، فاز فريق الدرك على المنطقة العسكرية الشمالية بنتيجة 2-0، وفاز فريق بلدية إربد على منتخب الشمال بنتيجة 2-0، وفاز فريق الدرك على منتخب الشمال بنتيجة 2-0، وفاز فريق بلدية إربد على المنطقة العسكرية الشمالية بنتيجة 2-1، وفاز فريق المنطقة العسكرية الشمالية على فريق منتخب الشمال بنتيجة 2-1، وفاز فريق الدرك على فريق بلدية إربد بنتيجة 2-0.

أشرف على منافسات البطولة رئيس لجنة كرة اليد الشاطئية بالاتحاد د. معتصم الخطاطبة ورئيس قسم النشاطات الرياضية في بلدية إربد موفق فتح الله، وتولى إدارتها الحكمان الدوليان أكرم الزيات وياسر عواد، الى جانب الحكمين المسجلين مجاهد الحاج وصايل خريسات، بينما تولى مراقبة اللقاءات د. معتصم الخطاطبة ونصر سالم وسليم العياصرة.

وعقب المباراة الختامية التي جمعت “البطل والوصيف”، توج عضو إدارة الاتحاد محمد أبو رمان ومندوب رئيس بلدية إربد عضو مجلس محلي منطقة الهاشمية إبراهيم نصيرات الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني وتسليم كأس البطولة الى مدرب فريق الدرك سلمان الدعجة، فيما تم تتويج حارس مرمى فريق الدرك رياض نابلسية بجائزة أفضل حارس، وأحمد عبد الكريم من فريق الدرك بجائزة أفضل لاعب، كما تم تكريم اللاعبين الدوليين السابقين موفق ملكاوي وجمال فتح الله.

الى ذلك، يقيم اتحاد اللعبة مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل، بطولة خاصة للاعبين الواعدين، وبطولة أخرى للاعبين الناشئين في العاصمة عمان ومدينة إربد.