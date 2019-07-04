الدعجة يؤكد تسليم وثائق “طواقم الملكية” لـ”النزاهة” والأخيرة تنفي

عبدالله الربيحات

عمان – بعدما تحولت إلى قضية تشغل وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، وعلى إثر بيان أصدرته هيئة النزاهة مكافحة الفساد حول الموضوع، أكد الكابتن يوسف الهملان الدعجة “أنه سلم الهيئة، ومنذ اكثر من 10 أيام، جميع الوثائق المتعلقة بأدق تفاصيل استئجار فنادق لإقامة طواقم طائرات الملكية في الدول التي تطير إليها وتحط فيها وبالذات الفنادق الأميركية، في مكتب رئيس الهيئة مهند حجازي، بحضور المحقق المعني بالتحقيق في القضية.

وكانت الهيئة قالت، في بيان أصدرته أمس، إنها “تابعت منذ فترة غير قصيرة ما يتداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية أثارها أحد طياري الملكية الأردنية تتعلق باستئجار فنادق لإقامة طواقم طائرات الملكية في الدول التي تطير إليها وتحط فيها وبالذات الفنادق الأميركية”.

فيما قال الدعجة، في تصريح صحفي لـ”الغد”، “إنه سلم كل الأوراق بأدق التفاصيل في اليد لرئيس “النزاهة” مهند حجازي، الذي حولها للمحقق للبدء بالتحقيق فيها”، مضيفًا “أنه تم تسليم الهيئة جزءا من قضايا أخرى تخص طيارين عاملين في الملكية، بينما سيتم تسليم الهيئة الجزء الآخر من الوثائق خلال وقت قريب”.

إلى ذلك، أوضحت الهيئة أنه وبصرف النظر عن مضمون ما أورده الدعجة حول هذه القضية، فإنها “بادرت بالاتصال مع الدعجة بخصوص هذه القضية، حيث حضر إليها بالفعل، وكرر رواية ما يتم تداوله”، مشيرة إلى أن “الدعجة أكد استعداده تزويد الهيئة بوثائق ومعلومات إضافية، إذ طلب إمهاله بعض الوقت لتجهيزها، وقد تمّ الاتفاق معه على ذلك”.

وتابعت أنه “بعد عدة أيام، اتصل الدعجة بـ”الهيئة” طالبًا إمهاله فترة أخرى من الوقت، نظرًا لانشغاله بأمور خاصة تتعلق بمرض والدته”.

وأكدت “النزاهة” أنه وفي يوم الثلاثاء الماضي “تلقت اتصالًا هاتفيًا من الدعجة أبلغها فيه بأن “الملكية” أوقفت صرف تذاكر السفر له، والتي تُمنح عادة لموظفي الشركة الحاليين والسابقين، حيث أعرب عن اعتقاده بأن هذا الإجراء كان بسبب إثارته لهذه القضية، لكنه لم يؤكد لـ”الهيئة” أنه ما يزال على وعده بإحضار الوثائق والمعلومات التي أشار إليها”.