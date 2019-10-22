“الدعجة” يضمن ميدالية للاردن في بطولة العالم للووشو كونغ فو

عمان – الغد – تأهل لاعب المنتخب الوطني للووشو كونغ فو، محمود الدعجة، إلى الدور نصف النهائي، ليضمن حصوله على الميدالية البرونزية على أقل تقدير، في النسخة الخامسة عشر من بطولة العالم والمقامة حالياً في مدينة شانغهاي الصينية.

وتمكن “الدعجة” من الفوز على اللاعب الجزائري “عبدالحكيم” في الدور ربع النهائي ضمن منافسات وزن 90 كغم، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي والذي سيواجه فيه اليوم الثلاثاء اللاعب البيلاروسي فاديم روليش.

كما عبر اللاعب عمر يحيى إلى الدور ربع النهائي من منافسات وزن 85 كغم بعد انتصاره على اللاعب النيبالي “كيران”، ليضرب موعداً في النزال القادم اليوم الثلاثاء مع الأمريكي ليفينغستون ماكنزي.