الدعوة لوقفة احتجاجية أمام ملعب كامب نو يوم الكلاسيكو

برشلونة – دعت منصة “تسونامي الديمقراطية” المطالبة باستقلال كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا لتنظيم وقفة احتجاجية في محيط ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة، يوم 18 كانون الأول ديسمبر المقبل، وذلك قبل ساعات من موعد كلاسيكو الليجا بين برشلونة وريال مدريد، إضافة لفعاليات أخرى لم يكشف عنها سيقوم بها مشجعون من داخل ملعب المباراة.

وفي بيان نشر الثلاثاء، أكدت المنصة أن أكثر من 18 ألف شخص سجلوا أسماءهم عبر مختلف القنوات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي ستبدأ في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، أي قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة.

وحددت المنصة أربع نقاط للتجمهر في محيط ملعب برشلونة.

وأشارت في بيانها إلى أن إقليم كتالونيا “يمر بلحظات استثنائية لذا ينبغي التصرف بطريقة استثنائية”.

وكانت الحركة قد نظمت مظاهرات سابقا للتنديد بالحكم القضائي الصادر في إسبانيا بحق تسعة من قادة الانفصاليين، لتقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على اثره تأجيل مباراة الكلاسيكو في كامب نو، والتي كانت مقررة 26 تشرين الأول (أكتوبر) ، ليوم 18 كانون الأول (ديسمبر) ، بسبب أعمال الشغب والمظاهرات في إقليم كتالونيا، ما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين وأكثر من 40 من عناصر الشرطة. – (إفي)