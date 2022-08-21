الدغمي يؤكد عمق العلاقات الأردنية والسعودية في المجالات كافة

أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

حديث الدغمي جاء لدى ترؤسه جانبا من اللقاء الذي جمع لجنة الشؤون الخارجية النيابية، اليوم الأحد في مجلس النواب بالسفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين، لافتا إلى أن تلك العلاقات جاءت انعكاسا للعلاقات الطيبة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين.

ودعا النواب الحضور، بدورهم، إلى توسيع مساحة الاستثمار بين البلدين الشقيقين، وفي العديد من المجالات سيما السياحية والتجارية والزراعية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال السفير السديري، من جهته، إن العلاقات السعودية الأردنية راسخة وقابلة للبناء في العديد من المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن السعودية تتطلع إلى النهوض بالدبلوماسية البرلمانية باعتبارها ذراعا مهما لتعزيز العلاقات.

وثمن السديري الدور الذي تلعبه الأردن بقيادتها الهاشمية لصالح الأمتين العربية والإسلامية، واصفا الدور الأردني بصوت الحكمة الذي يجد التقدير و الاحترام من قبل الجميع.

وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشددا على دعم السعودية للأردن بهذا الشأن.

وأضاف أن السعودية تتفق مع الأردن في العديد من الملفات سيما القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم الشعب الفلسطيني وصولا إلى قيام دولتهم المستقلة.

وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار، بين السديري أن الأردن يتمتع ببيئية جاذبة للاستثمار وبسمعة الطيبة، لافتا إلى أن عمر الاستثمارات السعودية في الأردن تجاوزت الخمسين عاما، حيث تدعم السعودية هذا القطاع المشترك، وتعززه عبر العديد من الإجراءات.

وأشار إلى الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للأردن، والتي نتجت عنها اتفاقيات مشتركة بين البلدين الشقيقين خاصة المتعلقة منها بالاستثمار المتبادل.-(بترا)