الدغمي يعزي نظيره المصري بضحايا كنيسة المنيرة

أعرب رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، عن تعازيه الحارة للشقيقة مصر بضحايا حادث الحريق المفجع الذي وقع في كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة.

وعبر في رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عن تعازي مجلس النواب و الشعب الأردني للشقيقة مصر على مصابها الجلل، سائلين الله ان يتقبل ضحايا الحادثة بالرحمة وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

واكد الدغمي في الرسالة وقوف الأردن الى جانب الشقيقة مصر، داعياً الله ان يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعباً من كل مكروه.