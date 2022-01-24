الدغمي ينعى الشهيدين عبيدات والمشاقبة

نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، الشهيدبن البطلين النقيب لؤي علي عبدالله عبيدات والوكيل اول محمد حامد المشاقبة من مرتبات القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي اللذان قضيا مدافعين عن شرف الوطن وكرامته ومحاولات العبث بامنه واستقراره .

وقال الدغمي في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين ، نتقدم من ذويهما ومن اسرتيهما ومن قواتنا المسلحة الباسلة وقائدها الاعلى المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين باحر التعازي سائلين الله ان يرحمهما ويسكنهما فسيح جناته في عليين مع الابرار والصديقين .

وأضاف ” عاش الاردن قويا حرا عزيزا

والمجد والخلود لشهدائنا الابرار ” .

ودعا الدغمي المجلس إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روحيهما الطاهرتين .