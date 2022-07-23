الدغمي ينعى النائب الأسبق الكوز

نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي وأعضاء المجلس، النائب الأسبق محمد الكوز “ابو عمار” الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم السبت .

واستذكر الدغمي مسيرة ومناقب الفقيد ومسيرته الخيرة خلال مشاركته في مجلس النواب الرابع و الخامس عشر الذي كان خلالهما مثالاً في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وأعرب الدغمي باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.