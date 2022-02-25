الدفاع الروسية: السيطرة على تشيرنوبيل النووية وتدمير 118 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عطلت منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 118 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ودمرت عشرات قطع الآليات والمعدات العسكرية.

وأعلنت الوزارة أن القوات الجوية الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة “تشيرنوبيل” للطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة.. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي”.

وأشارت الوزارة إلى استسلام 82 جنديا في جزيرة زيميا، بمنطقة أوديسا، حيث سيتم الحصول منهم على اعترافات بعدم المشاركة بالأعمال العسكرية، ليتم بعدها السماح لهم بالعودة إلى عائلاتهم ومنازلهم.

وأعلنت الوزارة بأنه سيتم إطلاق سراح جميع الذين استسلموا من الجيش الأوكراني بعد انتهاء العمليات العسكرية، والعودة لمنازلهم.

كما وأعلنت الوزارة عن تقدم قوات جمهورية لوغانسك، في منطقة سيبوفا، بعمق 9 كيلومترات.

وأشارت إلى أنه خلال العملية العسكرية استسلم 150 جنديا أوكرانيا، وتم إخراج 11 مطارا أوكرانيا عن الخدمة، كما وتم تدمير 18 آلية ما بين دبابة ومصفحة.

كما وتم تدمير 7 منظومات لإطلاق الصواريخ، و41 مركبة عسكرية و 5 زوارق حربية.