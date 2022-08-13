الدفاع المدني: أنقذنا فتاة سقطت عن مقطع صخري قرب البحر الميت

قالت مديرية الدفاع المدني إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مركز شهداء البحر الميت وفريق البحث والإنقاذ الدولي، وشرطة غرب البلقاء، تمكنت مساء أمس الجمعة، من إنقاذ فتاة عشرينية تعرضت للسقوط عن مقطع صخري في منطقة البحر الميت.

وبذلت الفرق المشاركة جهودا كبيرة ومضنية لإنقاذ المصابة، لا سيما وأن المنطقة التي تعرضت فيها الفتاة للسقوط تبعد عن الطريق العام مسافة تقارب (4) كم.

وساهم فريق البحث والإنقاذ الأردني، التابع لمركز شهداء البحر الميت، في إنقاذ المصابة باستخدام الحبال والمعدات المتخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، والإضاءة البرجية بالوصول للمصابة في الوقت المناسب ليتم إسعافها ونقلها سيراً على الأقدام لمسافة 4 كيلو متر بسبب وعورة التضاريس.

وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف لأقرب مستشفى في المنطقة، ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة.