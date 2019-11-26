الدفاع المدني الأردني يوفر متطلبات السلامة العامة داخل “الأقصى” (صور)

عمان-الغد- أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعه على أن توفير شروط السلامة العامة داخل المسجد الأقصى المبارك مستمر من خلال المشاريع التي يقوم بتنفيذها جهاز الدفاع المدني من أنظمة إطفاء وإنذار بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تنفيذاً لوصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على المقدسات الإسلامية مشيراً إلى أنه تم عقد ثلاث دورات متتالية لموظفي أقسام الإطفاء في المسجد الأقصى المبارك .

وبين اللواء البزايعه أن هذه الدورات المتخصصة لتأهيل العاملين في المسجد الأقصى تهدف إلى تعزيز خبراتهم ورفع مستواهم الميداني في التعامل مع الحوادث والحرائق على وجه التحديد التي قد تقع داخل حرم المسجد الأقصى المبارك .

وأثنى اللواء البزايعه على الجهود التي تبذلها دائرة أوقاف القدس في المسجد الأقصى ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية على دورهما في تسهيل مهمة جهاز الدفاع المدني الأردني في تركيب أنظمة الإطفاء والإنذار وتدريب موظفي أقسام الإطفاء على هذه الأنظمة .







الدفاع المدني الأردني يوفر متطلبات السلامة العامة داخل “الأقصى”