الدفاع المدني: الحوادث تخطف أرواح 6 مواطنين خلال العيد

عمان- الغد- بينت إدارة الإعلام أن المديرية العامة للدفاع المدني تعاملت من خلال كافة مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك (منذ صباح يوم الأحد وحتى عصر يوم الأربعاء) مع 806 حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها 380 إصابة مختلفة و6 حالات وفاة أغلبها ناجمة عن حوادث السير.

وبلغ مجموع حوادث الإنقاذ التي تعامل معها جهاز الدفاع المدني 393 حادثاً، نتج عنها 374 إصابة ووفاة 5 أشخاص و بلغ مجموع حوادث الإطفاء التي تعامل معها جهاز الدفاع المدني خلال هذه الفترة 413 حادثا، نتج عنها 6 إصابات وحالة وفاة واحدة، في حين تم التعامل مع 2140 حالة مرضية مختلفة.

وفي ما يلي أبرز الحوادث التي تعامل معها الدفاع المدني خلال عطلة عيد الأضحى:

وفاة سيدة بحادث تدهور في الزرقاء

تعاملت فرق الإنقاذ و الاسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء مع حادث تدهور

وقع قرب المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء، نتج عنه وفاة سيدة وإصابة 4 أشخاص أخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم. حيث قامت فرق الاسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم و إخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وحالة المصابين العامة متوسطة.

وفاة طفل وإصابة شقيقته إثر حريق شقة في الزرقاء

تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء مع حريق شب داخل إحدى الشقق بمنطقة حي الرشيد، مما أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ستة أعوام وإصابة شقيقته البالغة من العمر 11 عاما اثر تعرضهما لحروق في مختلف أنحاء الجسم.

وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة علية ومنع انتشاره إلى باقي الشقق المجاورة في حين قامت فرق الاسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة ونقلها وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، حيث وصفت حالة المصابة العامة بالمتوسطة.

وفاة 3 أشخاص بحادث تدهور في عمان

توفي 3 أشخاص وأصيبة اثنان آخران بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر تدهور مركبة واصطدامها بـ”لودر” مصطف على جانب الطريق بعد جسر ماركا باتجاه الزرقاء.

وتعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير فيصل ومستشفى ماركا الإسلامي وحالة المصابين العامة بالغة.

وفاة شخص إثر صعقة كهربائية في إربد

تعاملت فرق الإنقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد مع حادث صعقة كهربائية في منطقة المغير، نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر 43 عاما، حيث تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة بسمة.