أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الدفاع المدني” تحذر من سيول الخريف

منذ 4 ساعات
سيول - (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)
سيول - (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- دعت إدارة الإعلام في الدفاع المدني المواطنين بضرورة البدء بالانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية وبيوت الشعر وعلى أطراف الأودية، خوفاً من تشكل السيول ومداهمتها لهم وإلحاق الخسائر في الأرواح وأحداث أضرار في الممتلكات.

وبينت إدارة الإعلام في بيان اليوم الأثنين، أن فصل الخريف يرافقه حالات عدم استقرار جوي والتي قد يتخللها هطول الأمطار بغزارة واحتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة.
واشار البيان، الى ان المديرية العامة للدفاع المدني وضعت الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة موضع التنفيذ وذلك بإدامة الجاهزية العالية للكوادر البشرية والآليات والمعدات المتخصصة إضافة إلى إدامة غرف العمليات الرئيسية والفرعية وعلى مدار الساعة للحيلولة دون وقوع الخسائر خلال هذا الفصل. (بترا)

مقالات ذات صلة

أمن الدولة ترفع جلسة خلية السلط الإرهابية للاثنين المقبل

منذ 9 دقائق

154 محامياً يؤدون اليمين القانونية (أسماء)

منذ 21 دقيقة

30.6 دينار سعر بيع الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 51 دقيقة

“الأمن العام” تعلن عن حركة السفر عبر معبر الأردن

منذ 54 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock