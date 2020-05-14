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“الدفاع المدني” تطلق إرشادات خلال موجة الحر

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه نظراً للظروف الجوية السائدة وموجة الحر التي تؤثر على المملكة خلال هذه الأيام، فإن مديرية الدفاع المدني تؤكد على ما يلي:

1. عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

2. ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

3. ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

4. مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة.

5. عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد.

6. ضرورة الالتزام بالنصائح الصادرة عن الطبيب المختص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب .

7. عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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