“الدفاع المدني” تطلق حسابها عبر تويتر

عمان- الغد- أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأربعاء، حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت مسمى الدفاع المدني الأردني، على الرابط https://twitter.com/JoCivilDefense.

وقال المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة في تصريح صحفي، أن هذا الحساب جاء ضمن إجراءات التحديث والتطوير التي تنتهجها المديرية العامة للدفاع المدني، لتتماشى مع الجهود الرامية لتعزيز التواصل مع المواطن ووضعه بكل ما هو جديد من أخبار وموضوعات ونشاطات توعوية وتثقيفية لها علاقة برسالة الدفاع المدني الإنسانية والهادفة للحفاظ على سلامة الأرواح وصون الممتلكات من شتى المخاطر.

وأضاف البزايعة، أن هذا الحساب جاء لمواكبة كل ما هو حديث ومتطور في الحقل التكنولوجي والسعي المستمر نحو التميز والريادة من خلال ما يقدمه الدفاع المدني من خدمات إنسانية لجميع شرائح المجتمع.