الدفاع المدني: زمن الاستجابة للحوادث أقل من 11 دقيقة

قال مدير عام الدفاع المدني العميد حاتم جابر، إن زمن الاستجابة للحوادث لا يتجاوز 11 دقيقة.

وبين خلال لقاء نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، اليوم الأربعاء في مقرها، أن زمن الاستجابة أقل من المعدل العالمي مما يؤكد حرفية عمل جهاز الدفاع المدني وحرصه على حماية الأرواح والممتلكات.

وحول معاملات المستثمرين في المديرية، قال جابر إنه يجري إنجازها بأسرع وقت ممكن ولا يحصل أي تأخير فيها، مبينا أنها لا تحتاج سوى ليومي عمل.

وأضاف، أن المديرية جاهزة للاستماع إلى جميع ملاحظات المستثمرين وحلها على الفور وتقديم جميع الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمرين مجانا بما يوفر الوقت والمال على المستثمر.

وحسب بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، قال جابر إن المديرية تحرص على خدمة المستثمرين وتسهيل أعمالهم ذات العلاقة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مبينا أنها تعمل بروح القانون، ولديها كفاءات فنية في جميع التخصصات الهندسية اللازمة.

ودعا المستثمرين إلى استشارة الدفاع المدني قبل الشروع في بناء مصانعهم وإنشاءاتهم أو توسعتها للحصول على الاستشارات والحلول التي من شأنها توفير الكثير من الوقت والمال على المستثمر.

وأكد نائب رئيس الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم، من جهته، حرفية وكفاءة مديرية الدفاع المدني وجهودها في حماية ممتلكات المستثمرين.

وبين أن منطقة ماركا الصناعية لديها خصوصية كونها قريبة من المناطق السكنية، داعيا إلى تنظيم زيارات ميدانية للمصانع القائمة بالمنطقة والوقوف على ملاحظات وإشكالات المستثمرين ومعالجتها في الميدان.

وأشار أبو حلتم إلى أن الجمعية تهدف إلى خدمة المصانع والمنشآت الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات أمامها وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية.

وتضم شرق عمان الصناعية مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، بعدد منشآت تصل إلى 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 25 ألف فرصة عمل.