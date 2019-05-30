الدفاع المدني: عملية إخماد الحريق بمنطقة ثغرة عصفور في جرش ما تزال مستمرة

عمان-الغد– أوضحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء في جهاز الدفاع المدني لا زالت تقوم بعمليات إخماد الحريق بمنطقة ثغرة عصفور في محافظة جرش بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك ووزارتي الزراعة والمياه والبلديات والحكام الإداريين ضمن مناطق الاختصاص في محافظة جرش .

وقالت إدارة الإعلام بان جهاز الدفاع المدني وبالتعاون مع الأجهزة المعنية يبذل جهود كبيره لغايات إخماد الحريق نضراً لتشعبه ووعورة المنطقة وصعوبة وصول آليات الدفاع المدني إليها .