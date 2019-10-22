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الدفاع المدني لا يتقاضى مبالغ مالية عند تقديم الخدمات الانسانية

منذ 14 دقيقة
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية
سيارة اسعاف - الدفاع المدني -أرشيفية

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عمان – الغد – نشرت “الغد” في عددها الصادر اليوم تحقيقا صحفيا بعنوان “بعد عام من الكارثة.. ملف فاجعة البحر الميت (مكانك سر).. والحكومة تنكث بوعدها”، وتضمن حديثا لوالدة الطفلة الشهيدة ميلار أبو السندس، قالت فيه أن الدفاع المدني رفض نقل جثة إبنتها الى المستشفى قبل أن يتم دفع مبلغ 100 دينار لسيارة الاسعاف.
ومن خلال عودة “الغد” لمصادر في مديرية الدفاع المدني، تبين أن المديرية لا تتقاضى أية مبالغ مالية نظير تقديمها مختلف الخدمات الانسانية للمواطنين، لذا إقتضى التنويه.

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