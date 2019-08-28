الدفاع المدني لطلبة المدارس: لسلامتكم اتبعوا هذه الإرشادات

عمان- الغد- أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني جملة من الإرشادات لطلبة المدارس مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

ودعت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني مع اقتراب العام الدراسي الجديد إلى انتهاج السلوك الوقائي السليم واتباع إجراءات السلامة العامة حفاظاً على سلامة الطلبة و وقايتهم من الاخطار.

1.ضرورة مراقبة ومتابعة خروج الطلاب وبخاصة الجدد منهم من المنزل وحتى ركوبهم واسطة النقل إلى المدرسة وتسلمهم من قبل مشرف الحافلة التي تنقلهم.

2. ضرورة متابعة الطلاب الراجلين من قبل ذويهم أثناء ذهابهم وإيابهم من المدرسة وخاصة صغار السن مع الحرص على قطع الشارع من الأماكن المخصصة للمشاة.

3. ضرورة مراقبة الطلبة من قبل القائمين على المدارس أثناء تواجدهم فيها ومتابعتهم في أوقات الاستراحات والنشاطات المختلفة.

4. مراقبة الطلبة أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة لمنع التدافع والتزاحم تلافياً لوقوع الحوادث.

5. توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في المدارس كالطفايات اليدوية.

6. توفير صندوق خاص بالإسعافات الأولية اللازمة واستخدامها من قبل أشخاص مؤهلين.

7. إدامة حلقة التواصل مع جهاز الدفاع المدني في كل مواقعه من اجل عقد الدورات التدريبية للطلبة في مجالات الإطفاء و الإسعاف و الإنقاذ و التثقيف الوقائي.

8. ضرورة استخدام معدات السلامة الشخصية مثل النظارات الواقية والقفازات اليدوية والألبسة المخصصة للتجارب داخل المختبرات .