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الدفاع المدني يؤكد على إجراءات السلامة خلال المنخفض الجوي المتوقع

منذ 28 دقيقة

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عمان – دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإنتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي المتوقع من خلال الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية الخطرة.
وأكدت المديرية على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية وتساقط الأمطار بغزارة. كما دعت الى توخي الحيطة والحذر خاصةً بفترات المساء والصباح الباكر خوفاً من الإنزلاقات أو السقوط نتيجةً لاحتمالية تشكل الإنجماد والصقيع بسبب تدني درجات الحرارة، والاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
وكانت دائرة الارصاد الجوية نوهت الى تاثر المملكة غدا بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة على فترات في أغلب المناطق يصاحبها رياح غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في مناطق البادية.

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