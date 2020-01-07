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الدفاع المدني يؤكد على إجراءات السلامة خلال المنخفض الجوي السائد

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد– بين الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بأن كوادر الدفاع  المدني بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع مختلف الحوادث التي قد تقع خلال المنخفض الجوي السائد.

ودعا المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي من خلال الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول  والتجمعات المائية الخطرة .

كما شدد  على ضرورة الاستخدام الآمن  لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية وتساقط الأمطار بغزارة وضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير على أسطح المنازل كألواح الزينكو والصحون اللاقطة وأغطية الخزانات  والاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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