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الدفاع المدني يتعامل مع حالتي محاصرة سيول لأشخاص بمادبا ومعان

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الدفاع المدني تعاملت اليوم مع بلاغين لمحاصرة السيول لاشخاص في محافظتي مادبا ومعان حيث تمكنت من مساعدة الاشخاص وإجلائهم دون تسجيل اية اصابات تذكر .
واعاد الناطق الاعلامي تحذير الجميع بضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي والابتعاد عن المناطق المنخفضة والاودية ومجاري السيول والتجمعات المائية ، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911

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