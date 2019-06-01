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الدفاع المدني يتعامل مع حريق أعشاب وأشجار في وادي شعيب (صور وفيديو)

منذ ساعتين

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عمان- الغد- تتعامل كوادر الدفاع المدني في هذه الأثناء مع حريق أعشاب جافة وأشجار مثمرة في مناطق زراعية واسعة في وادي شعيب، وفق الدفاع المدني.

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إخماد حريقين أتيا على 120 دونما في إربد

إلى ذلك أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد حريقين لأعشاب جافة وأشجار حرجية ومحاصيل زراعية أتىيا على 120 دونما في محافظة إربد.

وبحسب إدارة الإعلام في الدفاع المدني فإن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد أخمدت حريق شب في أعشاب جافة وأشجار حرجية بلغت مساحته حوالي 80 دونما في منطقة عقربا.

كما أخمدت فرق الإطفاء حريق محاصيل زراعية بمنطقة بني عبيد بلغت مساحته 40 دونما.

وقالت إنه تم إخماد الحريقين والسيطرة عليهما دون وقوع أية إصابات بالأرواح.

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